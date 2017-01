ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: neve su Marche, Lazio e Abruzzo, torna il sole al nord (news del tempo oggi, 19 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL SOLE AL NORD (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Torna il sole nella giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, anche se a goderne saranno solo alcune regioni del nostro paese e tutte posizionate al settentrione. Le previsioni del tempo parlano di una giornata di sole su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e in parte dell'Emilia Romagna. Saranno diverse poi le situazioni di cielo variabile invece sulle isole Sicilia e Sardegna oltre che su parti di Toscana, Lazio e Puglia. Attenzione però ai temporali che continueranno ad imperversare soprattutto sulle parti estremamente a sud della Puglia e della Calabria. Questo avrà delle influenze anche in merito alle temperature che saliranno soprattutto a Bolzanodove il termometro toccherà i dieci gradi durante il pomeriggio. Temperature che saranno in rialzo su tutto il paese anche laddove invece il cielo proprorrà raffiche di neve. Le massime le vedremo su Palermo con tredici gradi e a Cagliari con dodici.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: RAFFICHE DI NEVE AL CENTRO-SUD DEL NOSTRO PAESE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Le previsioni del tempo ci parlano di raffiche di neve ancora nella giornata di oggi giovedì 19 gennario 2017. Durante la notte ha nevicato sulla catena dell'Appennino e questo si prolungherà anche nella mattinata dove vedremo delle temperature minime molto basse, con il gelo che colpirà anche quelle regioni dove ci sarà il sole, queste ultime soprattutto al settentrione. Le minime andranno dai meno quattro in Valle d'Aosta e poi a salire con i meno tre di Trieste e Milano oltre ai meno due di Torino. La neve nella mattina cadrà nell'entroterra tra Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e parte della Puglia. Attenzione al pomeriggio quando la situazione migliorerà con la neve che si vedrà solo nell'entroterra abruzzese e anche sulle Marche. Nei prossimi giorni comunque sono previsti dei miglioramenti che porteranno a un fine settimana dove ci sarà il sole in gran parte del nostro paese. Attenzione però perchè poi tornerà ancora una volta il gelo, l'inverno infatti è ancora lungo.

