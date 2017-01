AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: allagamento sull'A25 e strade chiuse (ultime notizie in tempo reale, oggi 19 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 19 GENNAIO 2017). ALLAGAMENTO PORTA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DELL'A25 TORANO-PESCARA - Il bollettino del traffico di oggi sulle autostrade italiane dovrà tenere conto di alcune situazioni che arrivano dalla giornata di ieri. Ci potrebbero infatti essere per questo delle conseguenze legate anche alla giornata di oggi giovedì 19 gennaio 2017. Attenzione infatti sull'A25 Torano-Pescara dove un allagamento dovuto al maltempo ha portato alla chiusura al km 177.5 direzione autsotrada Roma-Teramo tra Villanova e Chieti, viene consigliata quindi l'uscita Villanova per chi viene da Pescara. Attenzione alla situazione anche nella prima mattinata di oggi dove ci potrebbero essere code e traffico congestionato in questo tratto autostradale, staremo a vedere se poi ci saranno dei miglioramenti anche se la neve che cadrà oggi proprio su quel tratto potrebbe portare a situazioni ancora peggiori. Attenzione perchè proprio nella notte il sito istituzionale di autostrade italiane ha parlato di neve proprio sull'A25 tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pescina.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 19 GENNAIO 2017). CONTINUA IL PROBLEMA MALTEMPO SU TUTTA L'ITALIA - Continua il problema legato al maltempo anche oggi, giovedì 19 gennaio 2017, su tutto il nostro paese. Ci saranno ancora raffiche di neve su tutto l'Appennino che porteranno quindi inevitabilmente a dei problemi anche sulle autostrade italiane. Attenzione però perchè ci sono degli obblighi che chi va in automobile deve assolutamente seguire. Infatti in molti tratti autostradali sarà obbligatorio protare le catene a bordo e in alcuni magari anche montarle sulle ruote per evitare di rimanere ingolfati. Attenzione poi alle situazioni legate ai lavori in corso che proseguiranno fino a questa mattina. Si parte dall'A13 Bologna-Padova al km 112.4 direzione Padova tra Terme Euganee e Padova industriale fino alle ore sei. Mentre sarà chiuso l'allacciamento sull'A12 Genova-Livorno al km zero direzione Genova al bivio A12/A7 Milano-Genova. Staremo a vedere poi quale sarà la situazione oggi e quali le conseguenze.

© Riproduzione Riservata.