DANIELA ROVERI/ News: indiscrezioni sul taglio alla gola, confronto del Dna con quelli dei vicini (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, RACCOLTA DEL DNA DEI VICINI E NUOVI INTERROGATORI AI COLLEGHI DI LAVORO: LE PROSSIME MOSSE DEGLI INQUIRENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Chi indaga attorno al delitto di Daniela Roveri, la manager d'azienda di 48 anni uccisa a Colognola, Bergamo, quasi un mese fa, sembra brancolare nel buio. I tasselli mancanti restano ancora senza una soluzione portando gli inquirenti di fronte ad un vero e proprio rebus. Chi ha ucciso Daniela? L'unica certezza emersa nelle ultime ore, come rivela il quotidiano Il Giorno, è che dietro l'omicidio della donna dalla vita esemplare non ci sarebbe la mano di un serial killer. I due delitti che si sono consumati nella medesima zona ed a distanza di quattro mesi l'uno dall'altro, ovvero quello di Gianna Del Gaudio avvenuto a Seriate e quello di Daniela Roveri, non sarebbero stati commessi dalla stessa mano. Dal confronto tra gli esperti di medicina legale e dai relativi esami autoptici, anzi, sarebbe emerso che quello di Colognola, per quanto possibile, sarebbe stato addirittura più efferato rispetto a quello di Seriate. Il taglio alla gola inflitto dal killer di Daniela Roveri, sarebbe stato compiuto con un coltello dalla lama importante. Stando alle indiscrezioni provenienti dagli ambienti investigativi, si sarebbe trattato di un unico taglio orizzontale e profondo, tale da aver provocato la lesione della vertebra. Intanto proseguono le indagini sul capello raccolto sulla scena del crimine e rinvenuto dai Ris nella mano della vittima 48enne. A quanto pare si tratterebbe di un capello maschile dotato di bulbo e questo avrebbe permesso l'acquisizione del Dna che presto sarà confrontato con i profili genetici di tutti coloro che sono intervenuti la sera del 20 dicembre scorso sul luogo del delitto. Oltre agli agenti delle Forze dell'ordine e agli operatori del 118, sarà necessario confrontare il Dna raccolto con quello dei vicini di casa di Daniela Roveri, e per tale ragione è prevista l'imminente raccolta dei loro tamponi salivari per un necessario confronto. Le indagini sull'omicidio di Colognola, nel frattempo, verteranno ancora sulla vita privata di Daniela Roveri e a tal fine sarà passato al setaccio il conto corrente della manager 48enne. Finora, tuttavia, dal suo privato non sarebbe emerso assolutamente nulla di anomalo riconfermando la sua esistenza del tutto trasparente, all'insegna della casa, del suo rapporto con l'amata madre e del lavoro in azienda. A proposito della sfera professionale, saranno nuovamente risentiti i colleghi della donna, le cui dichiarazioni potrebbero mettere gli inquirenti sulla buona strada, in attesa di indizi utili all'individuazione di un possibile movente che ad oggi appare del tutto ignoto.

