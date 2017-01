DELITTO GARLASCO/ News, Chiara Poggi: il Dna di Andrea Sempio, le scarpe, i coltelli, cosa fu tralasciato? (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

DELITTO GARLASCO NEWS, CHIARA POGGI: TUTTI GLI INDIZI EMERSI CONTRO IL NEO INDAGATO ANDREA SEMPIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Nella lunga inchiesta sul delitto di Garlasco relativo all’uccisione di Chiara Poggi, furono notevoli le falle, emerse oggi con la nuova inchiesta portata avanti dalla Procura di Pavia. Il settimanale Giallo ha evidenziato tutti i dubbi ma soprattutto gli elementi in mano agli inquirenti e che nei mesi successivi all’omicidio della giovane 26enne non furono incomprensibilmente presi in esame. Molti di questi ruotano attorno alla figura del nuovo indagato, Andrea Sempio, contro il quale non ci sarebbero solo i dubbi della difesa di Alberto Stasi. Ancor prima di quanto emerso dal lavoro degli avvocati del giovane fidanzato della vittima, condannato a 16 anni in via definitiva per l’uccisione di Chiara Poggi, in realtà il nome di Andrea Sempio era già finito nell’indagine sul delitto di Garlasco. Oltre ad essere emerse le tre telefonate sospette ma che non portarono mai ad alcuna contestazione a carico del neo indagato, emergono altre stranezze, accuratamente riportate dal settimanale diretto da Andrea Biavardi. Il comportamento di Andrea Sempio, infatti, fu sin da subito segnalato come “anomalo” e da approfondire, sebbene ciò non sia mai accaduto nei nove anni di indagini e tre processi a carico di Alberto Stasi. A soli cinque mesi dopo la morte di Chiara Poggi, i carabinieri – e non la difesa di Stasi – segnalarono alcune anomalie mai di fatto approfondite. Oltre alle telefonate, finite oggi nel faldone della Procura di Pavia, sono emersi altri indizi contro Sempio. Il più importante e clamoroso - il quale ha contribuito alla inaspettata svolta - è rappresentato dal ritrovamento di quello che secondo la difesa di Alberto Stasi rappresenterebbe il Dna del 28enne amico del fratello della vittima e rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Sebbene Andrea Sempio abbia ammesso di non aver mai frequentato la povera vittima, una domanda appare oggi inevitabile: come mai il suo Dna sarebbe finito sul pollice di una mano e sull’indice dell’altra? Inoltre, il neo indagato pratica una dura disciplina di combattimento chiamata Krav Maga e sarebbe in possesso di coltelli. “E’ attratto dalla violenza o è solo una suggestione?”, si domanda Albina Perri tra le pagine di Giallo. La bicicletta, mezzo usato da Sempio per recarsi spesso dai Poggi, rappresenta un altro indizio contro di lui. La testimone Franca Bermani, la mattina del delitto di Garlasco ammise di averne vista una. Altri testimoni ammisero di aver visto una ragazza con i capelli a caschetto, la mattina in cui Chiara Poggi fu uccisa. Andrea Sempio, nel 2007 aveva capelli lunghi, proprio a caschetto: potrebbe essere stato scambiato per una ragazza? Infine, altro aspetto finora tralasciato sarebbe rappresentato dalle scarpe: anche il neo indagato calzerebbe 42, stesso numero dell’assassino di Chiara dal quale si è giunti tramite l’analisi delle impronte delle suole a pallini lasciate sul luogo del delitto. Un modello di scarpa che potrebbe essere appartenuto anche a Sempio, stando ad una foto esclusiva pubblicata dal settimanale e che immortala l’indagato con indosso una calzatura molto simile.

