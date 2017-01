DJ FABO/ Fabiano Antoniani, eutanasia o suicidio: perché fare del dolore una campagna politica?

DJ FABO, APPELLO VIDEO A MATTARELLA. Nel 2006, alcune dichiarazioni di don Luigi Verzè, fondatore dell'Istituto San Raffaele di Milano, suscitarono scalpore: "Erano gli Anni Settanta, ricordo un amico, lo abbiamo curato perfino con esasperazione. Stava attaccato a un respiratore artificiale. Una volta mi ha detto: ti prego, staccami. E io, piangendo, dissi: staccatelo". Aggiungendo: "Quando a chiederlo è chi vive grazie alle macchine, allora non è eutanasia. È un atto d'amore".

Il caso di Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo, non è esattamente una richiesta di eutanasia, quanto di suicidio volontario. Oggi ha 39 anni e in seguito a un grave incidente accaduto nel 2014 è completamente cieco e tetraplegico. Giovane dalla vita intensa e appassionata, come lui stesso racconta, aveva fatto un po' di tutto: "L'assicuratore, il geometra, il broker, ho lavorato per anni per un team di motard, correvo anche in motocross, ma la mia passione è sempre stata la musica. Così sono diventato DJ Fabo, suonare per gli altri mi rendeva felice, mi permetteva di sognare e dare un tocco magico alla vita".

In un video in cui la fidanzata di sempre gli presta la voce, DJ Fabo racconta queste cose e lancia un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ho provato a lottare, a curarmi, anche sperimentando nuove terapie, ma mi sento in gabbia, non sono depresso, ma non vedo più e non mi muovo più. Da più di due anni sono bloccato a letto in una notte senza fine".

E' evidente che il giovane non è in fin di vita né ha bisogno di macchinari per continuare a esistere. Ed è altrettanto evidente, a differenza del caso Eluana, che non sono altri che vogliono interrompere la sua insistenza, ma è lui a chiederlo. Tornando a don Verzè, è risaputo, anche se mai riconosciuto ufficialmente, che nelle corsie degli ospedali, ad anziani e malati incurabili in alcuni casi viene praticata da sempre l'eutanasia, anche se non è ammessa dalla legge. Lo stesso sacerdote diceva che anche il tanto discusso testamento biologico che si chiede alla legge di riconoscere ha dei limiti invalicabili: nessuno, quando sta bene, ci pensa o chiede la morte in previsione di chissà quale evento. Sempre don Verzè diceva al proposito: "E' un atto di superbia. Nessuno può mettersi nei panni di se stesso quando si dovesse ammalare, né sapere come reagirebbe alla sofferenza".

E' chiaro lo scopo che sta dietro il volere a tutti i costi una legge in proposito: intervenire a proprio piacimento là dove il malato non è più in grado di esprimere un suo parere. Il problema, anche quello di DJ Fabo, infatti, sta tutto qui: può lo Stato, può una legge entrare in una dimensione così drammaticamente privata come il desiderio di morire quando non ci si sente più in grado di sopportare le proprie condizioni di vita?