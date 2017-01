DON ANDREA CONTIN / News, ex prete dello scandalo: i soldi nel mirino degli inquirenti, spunta parcheggio per scambisti (Oggi, 19 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, EX PRETE DELLO SCANDALO: EMERGONO NUOVI DETTAGLI SHOCK, DALLE VACANZE COSTOSE AL PARCHEGGIO PRIVATO (ULTIME NOTIZIE OGGI 19 GENNAIO 2017) - Lo scandalo attorno alla figura di Don Andrea Contin, l'ex prete della parrocchia di San Lazzaro a Padova si allarga ancora di più alla luce delle ultime novità emerse nelle passate ore. Con il trascorrere dei giorni, le indagini degli inquirenti proseguono e vanno ad aggiungersi nuovi tasselli nell'ampia inchiesta a luci rosse esplosa nelle scorse settimane in seguito alla denuncia resa ai Carabinieri da parte di una donna 49enne, ex amante del prete ora allontanato dalla Curia. Da tutti descritto come un ragazzo "normale", Don Andrea Contin e risulta indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione ed è ora inevitabilmente finito nel vortice delle polemiche alla luce di quanto scoperto dagli inquirenti. Non solo la sua "stanza dei giochi" opportunamente realizzata nel piano alto della canonica ma anche per le almeno quindici donne con le quali avrebbe avuto rapporti a sfondo sessuale, forse "vendendo" le sue amanti ad altri uomini, peggio ancora ad altri colleghi sacerdoti, come emerso ieri dalle novità trapelate dalla trasmissione Pomeriggio 5. Il gioco proibito e ora venuto alla luce, avrebbe fruttato molto denaro nelle tasche di Don Andrea Contin. Un servizio trasmesso nella puntata di ieri del programma pomeridiano di Canale 5, ha svelato come agli atti delle indagini ci sarebbero anche una vacanza in Francia in una spiaggia di nudisti, viaggi in Croazia a sfondo decisamente poco spirituale e un week end a "5 stelle" nella Capitale, esattamente a due passi dal Vaticano e costato a Don Andrea Contin ben 2000 euro. I dubbi degli inquirenti, dunque, al momento sarebbero concentrati proprio sull'enorme disponibilità di denaro del Don senza pudore, e stando alle ultime novità, pare siano stati trovati vari conti correnti a lui intestati ed attualmente al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo, grande assente in questa sconcertante storia a base di scandali e vergogne sarebbe proprio la Curia. Stando ad alcune fonti considerate attendibili, già dallo scorso maggio la Diocesi di Padova sarebbe stata al corrente dei vizi e dei giochi sessuali dell'ex prete così come del suo presunto giro di prostituzione e del profitto personale che ne ricavava. Tutto insabbiato e tenuto ben nascosto, almeno fino alle denunce della prima accusatrice, sua ex amante 49enne. A rendere ancora più scandalosa la vicenda ci sarebbe poi un'ultima novità emersa ieri dalla trasmissione Pomeriggio 5 e ripresa dalla conduttrice, secondo la quale sarebbe spuntato nel corso delle indagini anche un parcheggio per scambisti in un supermercato di Vicenza dove pare che Don Andrea Contin andasse in cerca di amanti e dove costringesse le sue fedeli ad andare per trovare altri uomini e farsi pagare.

