Dj FABO / Fabiano Antoniani, l’incidente e il video a Mattarella, “voglio essere libero di morire”: cosa è successo (Eutanasia, oggi 19 gennaio 2017)

DJ FABO, L’INCIDENTE DI FABIANO ANTONIANI: VIDEO APPELLO AL PRESIDENTE MATTARELLA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Giovedì è arrivata la richiesta ufficiale: Dj Fabo, il giovane deejay cieco e paraplegico dopo un gravissimo incidente stradale nel giugno del 2014, ha mandato un video appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo di intervenire per l’eutanasia nei suoi confronti, che possa diventare legge al più presto viste le sue condizioni attuali. «Signor presidente, sono stato un ragazzo molto vivace, un po’ ribelle», dice Valeria, che dà la voce al suo fidanzato, che fa fatica anche a «Nella vita ho fatto di tutto: l’assicuratore, il geometra, il broker. Ho lavorato per un team di motard, correvo anche in motocross, ma la mia passione più grande è sempre stata la musica. Così sono diventato Dj Fabo, suonare per gli altri mi rendeva felice, mi permetteva di sognare e dare un tocco magico alla mia vita». Poi però il racconto si fa cupo e arriva al punto chiave e drammatico: «Il 13 giugno 2014 sono diventato cieco e tetraplegico, a causa di un incidente in macchina. Ma Fabo non si è arreso, ho provato a lottare, purtroppo inutilmente. Ho provato a curarmi, anche sperimentando nuove terapia. Mi sento in gabbia, non sono depresso ma non vedo più e non mi muovo più. Da più di due anni - dice la voce di Valeria, che intanto è diventata triste - sono bloccato a letto in una notte senza fine», si ascolta nel video rilasciato su YouTube. Fabiano chiede di poter diventare “libero” con la morte senza dolore, in una diatriba davvero complessa che in Italia è pratica di discussione ormai da anni. «Vorrei poter scegliere di morire senza soffrire, ma ho scoperto che ho bisogno di aiuto. L’associazione Luca Coscioni ha depositato in Parlamento una proposta per legalizzare l’eutanasia ma sono passati più di tre anni e non è stato deciso niente. Le chiediamo di intervenire per lasciare ciascuno libero di scegliere fino alla fine».



DJ FABO, L’INCIDENTE DI FABIANO ANTONIANI: LA LOTTA PER L’EUTANASIA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Una lotta lunga e dura per ottenere l’eutanasia, così come prima di Dj Fabo anche Welby o Eluana Englaro, anche se i casi sono estremamente diversi e con condizioni assai differenti: l’appello di Fabiano Antoniani al presidente Mattarella ha riacceso le luci sulla questione della morte “dolce”. Fabo ha spiegato nel video di non essere depresso e di mantenere tutt'ora il senso dell'ironia, ma si sente umiliato dalle proprie condizioni: immobile e al buio, considera la propria condizione insopportabile, consapevole che potrebbe durare per decenni. L’incidente gravissimo del giugno 2014 ha causato non solo la tetraplegia praticamente completa anche la completa cecità: non si hanno molti dettagli di quel lungo e drammatica giorno, se non un ricordo che proprio in quegli istanti terribili alcuni amici espressero su Facebook. Tra questi anche Leonardo Tumiotto, amico di dj Fabo, che sul social scrisse un post completamente choccato da quando successo; «Sono distrutto, sconvolto, a pezzi...questa mattina mi hanno dato la notizia che Fabiano (Fabo DJ) e' messo malissimo...dopo la serata di giovedì scorso trascorsa io e lui a suonare insieme per fare il regalo di compleanno a Cristian, un'altro nostro caro amico, tornando a casa ha fatto un bruttissimo incidente; Fabo e' in coma e se si sveglierà rimarrà paralizzato completamente dal collo in giù...sto' piangendo....non ci credo...sto' malissimo». Fa impressione rileggerlo dopo anni, con la condizione di questo ragazzo che ora sono sempre critiche anche se la vita è ricominciata e in una dimensione assai diversa prosegue, al netto di quanto richiesto dallo stesso Fabiano nel video-appello. Una richiesta di eutanasia, una richiesta difficile e che trascende ogni singolo caso drammatico: in gioco vita e morte, nel vero senso della parola.

