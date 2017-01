Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto, 19 gennaio: verso numeri vincenti... (conc. 8/2017, giovedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, giovedì 19 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la ottava attesa puntata di metà settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre da ieri è tornata a fare presenza fissa anche la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciata. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. L’ottavo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 8/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Solo nell’ultima estrazione di martedì scorso abbiamo assistito ad una grande vincita di ben 32mila euro solo a Laveno (Varese), grazie all’ottima giocata da dieci numeri messi in gioco con nove indovinati sul colpo. Lombardia protagonista anche grazie a Milano, con una quaterna da 21mila euro a San Giuliano e un terno da 11mila euro nel capoluogo per il Lotto, mentre ancora al 10eLotto si registra un “8 Oro” a Cinisello Balsamo. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La settima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 255 turni. Esce finalmente l’85 a Bari, fuori dopo 126 turni: al secondo posto ora troviamo ancora a Bari, il 21 fermo da 121 turni e il 55 nascosto da 115, mentre a Roma manca il 5 da ben 106 turni. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017): CASSAZIONE, NOVITÀ SUI SISTEMI - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 76.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte sistemi per il gioco del Super. È lecito l’accordo tra un ricevitore un giocatore che permette a quest’ultimo di giocare più volte un sistema al Superenalotto, anche se le quote non vengono pagate a ogni estrazione ma a scadenze regolari. È quanto ha deciso la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione su un caso che risale al 1998; ecco la curiosa storia che arriva direttamente da Cagliari, riportata da AgiPro. «Quell’anno, in provincia di Cagliari, il giocatore partecipava a un sistema creato per la caccia al “6”, per il quale aveva ottenuto un trattamento di favore da parte del ricevitore: il pagamento della quota avveniva ogni settimana e non prima di ogni estrazione. L’accordo, prolungato nel tempo, funzionò finché il sistema non fruttò 5,5 miliardi di lire: a quel punto, il ricevitore non pagò la somma vinta dal giocatore. Il Tribunale di Cagliari e in seguito la Corte d’Appello si pronunciarono a favore del giocatore, così come oggi la Cassazione», si legge nell’importante report su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 171 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 169 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 76 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Lotto e 10eLotto ritornano nelle case degli italiani con un nuovo concorso, che si svolgerà questa sera. Siamo tutti in attesa di conoscere i numeri vincenti, con la speranza di poter vincere le quote in palio. Continuano intanto a festeggiare tutti i giocatori che sono riusciti a registrare qualcuno dei premi nella precedente estrazione. La vincita più alta dei due giochi di casa Sisal è stata conquistata dal 10eLotto, grazie ad un giocatore di Laveno Mombello, nel varesotto. Vinti in questo caso 32 mila euro, contro l'8 centrato a Cinisello Balsamo, con opzione Oro. 8 numeri indovinati anche per un fortunello di Ceglie Messapica (Brindisi), dove un vincitore ha conquistato 21 mila euro. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta è stata registrata a Roma, dove un fortunello ha conquistato 26 mila euro grazie ad una quaterna su Bari. Al secondo posto della classifica delle vincite troviamo invece San Giuliano, in provincia di Milano, grazie ad una quaterna di 21 mila euro giocata sulla ruota lombarda. In festa anche Cassino (Frosinone): realizzato un terno sulla ruota di Bari del valore di 13.500 euro. Si conclude infine con 9.500 euro centrati da un giocatore di Roma che ha registrato un terno su Cagliari.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Si affaccia all'orizzonte una nuova serata in compagnia di Lotto e 10eLotto. Come sempre il consiglio è di assicurarsi prima di aver fatto la nostra giocata, altrimenti sarà meglio correre velocemente i ricevitoria. Quanta delusione proveremmo nel realizzare solo stasera di non aver giocato la nostra combinazione preferita? A tutto questo si potrebbe inoltre aggiungere la rabbia nello scoprire che proprio i numeri che avremmo giocato sono stati estratti. Mentre i ritardatari corrono a compiere il loro dovere di aspiranti vincitori, noi possiamo dedicarci in tutta tranquillità ai numeri da giocare, grazie all'aiuto immancabile della nostra amica smorfia napoletana. La notizia che abbiamo scelto per oggi ci parla di truffe ed originalità. Una furbetta americana è riuscita infatti a realizzare una maxi truffa ai danni di molte aziende, acquistando borse extra lusso online per poi restituire dei modelli falsi. L'originale veniva poi piazzato su eBay e siti simili, al costo di migliaia di dollari. La donna, originaria della Thailandia, è riuscita così a mettere in piedi una vera e propria attività redditizia, ma illegale. Ovviamente non ha lasciato tutto al caso, ma ha fatto in modo di far perdere ogni sua traccia virtuale sfruttando carte di credito per gli acquisti diverse da quelle con cui richiedeva poi il rimborso. Purtroppo - per lei - un dipendente di una catena importante di accessori ha sollevato qualche dubbio ed ha avvisato l'autorità: la thailandese è stata condannata ad una multa di più di 400 mila dollari e 30 mesi di reeclusione. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la borsa, 18, la truffa, 47, l'originale, 66, il falso, 78, ed infine 40, come parte della maxi multa che ha dovuto pagare la donna. Come Numero Oro rimaniamo ancora in tema e scegliamo il 30: gli anni di prigionia. Voglia di numeri vincenti? Ancora poco e scopriremo tutto sull'estrazione di questa sera.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Appassionati del SuperEnalotto a racconta: il Jackpot metterà in palio questa sera 76,9 milioni di euro. Ovviamente possiamo solo sperare che la sestina compaia nel concorso di oggi, anche se i precedenti non sono di certo tranquillizzanti. Non dimentichiamoci infatti che il montepremi precedente ha impiegato oltre un anno prima di scegliere il suo vincitore. Intanto continuano a festeggiare tutti i vincitori che nel precedente appuntamento, specialmente quei due fortunelli che hanno registrato la vincita del 4+, del valore di 65.252 euro. Nessun giocatore ha invece indovinato il 5, così come il 5+1 ed il 5+. Si passa quindi direttamente al 3+ che ha donato i suoi 3.876 euro a 79 vincitori, mentre il 4 ha premiato 351 giocatori con una quota pari a 652,52 euro. Si prosegue con i 38,76 euro assegnati al 3 e registrati da 14.920 tagliandi vincenti, contro i 256.697 biglietti fortunati che hanno invece conquistato i 6,55 euro donati dal 2. Infine le quote standard, guidate ancora una volta dal 2+: 100 euro a testa ai 1.142 vincitori. I 10 euro dell'1+ sono invece stati destinati a 8.416 giocatori, mentre lo 0+ è stato realizzato da 19.250 vincitori, che hanno ottenuto una quota pari a 5 euro cadauno.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Anche oggi metteremo sul tavolo verde tutte le nostre speranze di vincere il Jackpot del SuperEnalotto. Qualcuno degli appassionati riesce addirittura a coltivare la certezza di rientrare fra i vincitori, optando in alternativa per uno dei premi secondari. Tutti i giocatori sanno benissimo che l'unica strada percorribile è pensare direttamente alla vittoria, concedendoci anche di fare qualche progetto su cui investire subito una piccola somma del nostro tesoretto. KickStarter ci ha segnalato per oggi un'idea molto interessante, soprattutto per gli appassionati di tecnologia e gli amanti del Lego. Unire infatti un dispositivo avanzato come il drone ai mattoncini più famosi al mondo è un sogno di molti. DIY promette infatti di avere a disposizione un Mini Lego Drone Kit con cui realizzare il nostro prezioso gioiellino, dotato di funzionalità avanzate e tutto da costruire con le nostre mani. Un progetto davvero accessibile a tutti, di facile utilizzo ed utile per sperimentare i voli aerei. Il tutto per un goal di oltre 7 mila dollari ancora da raggiungere. Ma ora voliamo verso i numeri vincenti di oggi!

