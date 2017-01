HOTEL RIGOPIANO, VALANGA/ Ultime notizie Pescara (Farindola), slavina e bufera di neve: "Si temono vittime" (ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESACAR (FARINDOLA), SLAVINA E BUFERA DI NEVE: "SI TEMONO VITTIME" (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Una valanga ha investito ieri l'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara: a lanciare l'allarme due clienti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il 118, ma è stata allertata anche la sala operativa della Prefettura di Pescara, secondo cui sarebbero una ventina i clienti registrati ieri, a cui bisogna aggiungere due dipendenti. I telefono risultano muti, cellulari compresi. Anche il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha parlato della slavina che si è abbattuta sull'hotel di Rigopiano: «Purtroppo è accaduta una terribile tragedia sembrerebbe ci siano delle vittime, ma è tutto da confermare» ha scritto su Facebook. Nelle ultime ore si è sviluppata nella zona alle falde del Gran Sasso pescarese una bufera di neve. «Una turbina si sta recando sul posto, per liberare la strada di accesso alla zona dell’albergo, dietro la quale c’è la colonna mobile dei soccorsi» ha aggiunto Di Marco nel post pubblicato sul noto social network. Anche il governatore dell'Abruzzo ha confermato la notizia: «è vero. All'hotel Rigopiano di Farindola risultano presenti circa 20 persone più il personale, i soccorritori stanno andando sul posto con la massima celerità» ha scritto Luciano D'Alfonso in risposta al commento di un utente.

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E BUFERA DI NEVE: "SI TEMONO VITTIME" (OGGI, 19 GENNAIO 2017). L'ULTIMO POST - Maltempo e terremoto stanno mettendo alle corde il Centro Italia: nel tardo pomeriggio una valanga ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola, una struttura turistica considerata un gioiello della provincia di Pescara. Sommerso dalla neve a causa di una bufera, l'hotel Rigopiano è uno dei più eleganti e frequentati d'Abruzzo. Ieri mattina la struttura ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post dopo la prima scossa di terremoto, spiegando che «causa maltempo le linee telefoniche sono fuori servizio! Vi invitiamo a contattaci all'indirizzo email». Alcuni utenti hanno poi scritto di aver provato a inviare email senza però ricevere alcuna risposta. Quando le voci riguardanti la slavina sono circolate, sono cresciuti i messaggi sulla pagina Facebook dell'hotel Rigopiano (clicca qui per visualizzarla). Tanta la preoccupazione di chi ha amici e parenti ospiti della struttura colpita dalla valanga. «Spero veramente di cuore che vada tutto per il meglio! Forza!» è uno dei tanti messaggi di solidarietà. «Da due giorni siamo senza corrente e non ci sono connessioni telefoniche. Non uscite se non necessario» ha affermato il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, a SkyTg24.

