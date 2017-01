INCIDENTE STRADALE / Chatillon, scontro auto-camion: due fratelli morti mentre andavano a scuola (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE CHATILLON: MORTI DUE FRATELLI IN UNO SCONTRO FRONTALE AUTO-CAMION (ULTIME NEWS OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina a Chatillon, in provincia di Aosta. Le vittime sono due fratelli di 16 e 18 anni, che erano residenti a Valtournenche. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ansa, l'incidente stradale si è verificato intorno alle 7.30 sulla strada regionale per Antey. Le vittime sono Matteo, di 18 anni, e il fratello Marco, di 16, Giovannini, figli di Massimiliano Giovannini responsabile del soccorso alpino della guardia di finanza di Breuil-Cervinia. I due ragazzi stavano andando in auto a scuola a Chatillon quando la macchina su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un camion. Sono i corso le verifiche per stabilire l'esatta dinamica di questo incidente stradale. Sull'auto viaggiava anche una ragazza che è stata trasportata con l'elisoccorso all'Ospedale Parini di Aosta. Nell'incidente stradale sono rimaste ferite altre due persone che si trovavano sul camion. Sul luogo dello scontro frontale sono intervenuti i vigili del fuoco di Aosta, i carabinieri di Chatillon-Saint-Vincent e i soccorritori del 118.

