ISABELLA NOVENTA / News, caso irrisolto dopo un anno: il giallo del cadavere e il dolore della famiglia (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, A DISTANZA DI UN ANNO RESTA IL MISTERO ATTORNO AL CADAVERE DELLA VITTIMA. ATTESA PER IL PROCESSO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Quella dello scorso 16 gennaio è stata una data molto dolorosa per la famiglia di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego misteriosamente uccisa proprio un anno fa. Una scomparsa ancora ricca di misteri, sebbene non vi sia alcun dubbio sull'atroce delitto messo a segno dal "trio diabolico" formato dai fratelli Freddy e Debora Sorgato e dall'ex tabaccaia veneziana Manuela Cacco. A distanza di un anno, per tutti e tre i soggetti accusati dell'omicidio premeditato e occultamento di cadavere di Isabella Noventa ed in carcere dallo scorso febbraio, il pm Giorgio Falcone ha chiesto il rinvio a giudizio, anticipando così quello che appare già da ora come un processo complesso e che potrebbe rivelare importanti colpi di scena. A distanza di 12 mesi, infatti, come ricorda Padovaoggi.it, il corpo della segretaria non è ancora stato trovato. Le lunghe ricerche - che costarono la vita anche ad un sommozzatore - non hanno portato ad alcun esito positivo e così anche il movente è rimasto rinchiuso nel fitto silenzio del trio, nell'ambito di un contesto cupo caratterizzato da profondi rancori, ma anche passioni e interessi economici. Con la chiusura delle indagini sul delitto di Isabella Noventa e che ha anticipato la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'ex fidanzato della vittima, Freddy Sorgato, della sorella Debora e dell'ex amante del primo Manuela Cacco, sono trapelate le inquietanti intercettazioni che celerebbero un accordo tacito tra i due fratelli. Quello di non rivelare ad anima viva quanto accaduto, forti del fatto che in assenza di prove sarebbe impossibile giungere ad un vero colpevole. Le prove mancanti farebbero riferimento al cadavere, attorno al quale resta fitto il mistero. Come e dove i tre soggetti coinvolti nell'omicidio si sarebbero sbarazzati del corpo della 55enne? Le congetture in questi mesi non sono mancate, anche alla luce delle false versioni fornite da Freddy Sorgato, a partire da quella secondo la quale il corpo di Isabella Noventa sarebbe stato gettato nel Brenta dopo la morte avvenuta al culmine di un gioco erotico violento dagli esiti drammatici. La mancanza del cadavere della vittima ha rappresentato il grande cruccio della famiglia Noventa. A tal proposito, nel primo anniversario della sua morte, il fratello Paolo è intervenuto ai microfoni di Rete Veneta commentando: "Bisogna andare avanti. Il tempo si è fermato per mia madre più che altro, che dal giorno dell'omicidio non ha più provato gioie, solo sofferenze. E' un anno esatto che lei continua a piangere e non si dà pace". Intanto il prossimo 1 febbraio si svolgerà l'udienza nel corso della quale il gup Tecla Cesaro deciderà se mandare a processo davanti alla Corte d'Assise i tre indagati. "Noi cerchiamo solo il corpo, poi la giustizia farà il suo corso e mi auguro che trionfi", ha aggiunto Paolo. Quello di Isabella Noventa, dunque, a distanza di un anno resta un caso non ancora risolto, in attesa di un quanto ormai certo processo che possa finalmente far luce sulla terribile vicenda.

© Riproduzione Riservata.