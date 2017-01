SLAVINA O VALANGA? / Cos’è e cosa fare per sopravvivere: che differenza c’è tra le cadute di masse di neve (oggi, 19 gennaio 2017)

SLAVINA O VALANGA? LA DIFFERENZA TRA I TERMINI USATI PER LE MASSE DI NEVE IN MOVIMENTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Si parla di slavina o valanga in queste ore dopo quanto accaduto all'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, sommerso ieri sera dalla neve mentre 30 ospiti si trovavano nella struttura. Ma che cosa sono esattamente una slavina o una valanga? E c'è differenza tra i due termini? La valanga, secondo le definizioni dei dizionari, è una massa di neve o ghiaccio che si stacca dalla sommità di un monte e precipita a valle, accrescendosi di volume durante la caduta e trascinando con sé tutto quello che incontra. Anche la slavina è una massa di neve che scivola da un pendio montano ma a velocità inferiori e con dimensioni ridotte. Gli Uffici Valanghe Italiani dell'Aineva, l'associazione delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino italiano costituita per coordinare le iniziative che gli Enti svolgono in materia di prevenzione e informazione nel settore della neve, hanno concordato di utilizzare un termine unico: quando si parla di una massa di neve in movimento lungo un pendio, piccola o grande che sia, si parla di valanga.

SLAVINA O VALANGA? COS'È E COSA FARE PER SOPRAVVIVERE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Si può sopravvivere a una slavina o valanga? Dopo che 30 persone sono rimaste intrappolate sotto l'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, il tema della sicurezza in montagna torna in primo piano. Come ha spiegato in una recente intervista a Meteoweb.eu Paolo de Luca, accompagnatore di media montagna e maestro di Sci, se si è travolti da una valanga “la probabilità di sopravvivenza di un travolto da valanga è, statisticamente, di 15 minuti. Il sistema di sicurezza combinato con A.R.T.Va. , sonda e pala, permette il disseppellimento in circa 11 minuti: tempo utile per trarre in salvo una vita umana". Dunque in caso di escursione in montagna, secondo de Luca, ci sono delle attrezzature che si devono sempre portare: “Nello zaino con air bag ( è una sorta di palloncino che esplode permettendo di “galleggiare” in caso di valanga) non devono mai mancare gli elementi base dell’autosoccorso: A.R.T.Va., pala e sonda oltre al casco protettivo, la piccozza e i ramponi. Sono strumenti indispensabili per tutti coloro che praticano attività fuori pista; obbligatori in Abruzzo e in diverse regioni dell’arco alpino" (clicca qui per leggere tutta l'intervista).

