Scuole chiuse/ Roma, lezioni regolari, Rieti a casa per terremoto: anche in Umbria, Marche, Abruzzo (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

SCUOLE CHIUSE PER TERREMOTO: STUDENTI A CASA IN UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Scuole chiuse anche oggi in alcune regioni colpite dal maltempo prima e dal terremoto poi. Le scosse avvenute ieri in provincia de L'Aquila ma avvertite in tutto il centro Italia hanno avuto come conseguenza anche la chiusura di alcune scuole. Si tratta di zone che erano già in ginocchio a causa della neve caduta abbondante negli ultimi giorni. Sia per le verifiche post terremoto che per il maltempo le scuole sono chiuse in queste città, come riporta Studenti.it. In Abruzzo scuole chiuse a: Chieti, Teramo, Atri, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Ancarano. Nelle Marche scuole chiuse a: Castignano, Jesi, Osimo, Loreto, Macerata, Tolentino, San Severino Marche. In Umbria scuole chiuse a Cascia, Norcia, Gubbio, Gualdo Tadino e Nocera Umbra per neve. Chiuse tutte le altre scuole, pubbliche e private e le università per verifiche post terremoto. Scuole chiuse oggi anche in altre regioni per il maltempo che continua a flagellare in particolare il centrosud Italia. In Campania scuole chiuse a Benevento, in Sardegna a Nuoro, in Sicilia a Ragusa, nel Lazio a Viterbo, Palombara Sabina, Monterotondo.

SCUOLE CHIUSE PER TERREMOTO: STUDENTI A CASA A RIETI, IN CLASSE A ROMA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Le scuole non sono chiuse oggi a Roma. Dopo il terremoto che colpito ieri il centro Italia ed è stato sentito anche nella Capitale, dove alcuni istituti sono stati evacuati, in molti hanno pensato che oggi le scuole fossero chiuse. Online è circolato infatti ieri un annuncio del sindaco Virginia Raggi che stabiliva la chiusura degli istituti scolastici per le verifiche post terremoto. In realtà si trattava di una verifica in seguito al terremoto dello scorso 30 ottobre. Per quanto riguarda il Lazio le scuole sono chiuse oggi a Rieti. Il comune ha infatti comunicato sul sito che in seguito alle scosse di terremoto "non risultano evidenze di danni alle strutture pubbliche compresi gli edifici scolastici". Nonostante ciò il sindaco ha deciso in via precauzionale di emanare una apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino a sabato 21 gennaio compreso "per accertare l’assenza di eventuali danni o lesioni presso gli edifici scolastici".

