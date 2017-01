TERREMOTO CENTRO ITALIA/ Il geologo: il "contagio" potrebbe fermarsi a l'Aquila (per ora)

"Negli ultimi 230 anni si sono susseguite ben 40 leggi a tutela del corretto costruire eppure ogni terremoto, puntualmente, si trasforma in catastrofe", si leggeva in un comunicato del Consiglio nazionale dei geologi del 13 aprile 2016, ben quatte mesi prima dunque di quello del 26 agosto che ha dato il via alla devastazione in cui si trova oggi il Centro Italia. "In un quadro di vulnerabilità molto alta, abbiamo un patrimonio edilizio estremamente fragile, non abbiamo mai messo in atto una politica di messa in sicurezza che renda possibile, come succede in altre nazioni, convivere con i terremoti, ma non avere morti" ha detto a ilsussidiario.net Nicola Tullo, presidente dell'ordine dei geologi dell'Abruzzo. In un sistema, quello del Centro Italia, che è per sua natura soggetto a terremoti e che così sarà sempre, c'è almeno una notizia positiva: "I nuovi terremoti di ieri fanno parte dello scatenamento di energie dello scorso agosto, che però si stanno avvicinando a quel pezzo di struttura sismica del terremoto del 2009 in Abruzzo, dove già si era scaricata gran parte dell'energia e dove non c'è stato tempo per accumularne altra".

Cosa sta succedendo? La sequenza di terremoti scatenati lo scorso 26 agosto è in piena attività?

Cosa stia realmente succedendo è ovviamente complicato da capire. Siamo davanti a un sistema di faglie attive che riguardano l'Appennino centrale. il fatto che ci siano stati dei terremoti significa che ognuno di loro ha in qualche modo eccitato le strutture adiacenti. Ricordiamo che una faglia non è una linea retta ma sono tante fratture.

Siamo davanti a un effetto domino?

Parlare di effetto domino è una semplificazione di tipo giornalistico. Quando si libera una grossa energia in un punto specifico si eccitano le strutture a fianco, che già hanno una loro energia, e aiutano a rilasciarla. In questo senso si parla di effetto domino, ma quello a cui siamo davanti è un'altra cosa.

Ci spieghi.

Dall'agosto 2016 si è attivato un pezzo di struttura sismica che si sta spostando verso quella del terremoto del 2009 all'Aquila, quell'ultimo tratto che ancora non aveva rilasciato energia. Questo per certi versi è positivo perché si sta avvicinando verso una zona dove si è già scaricata gran parte dell'energia e non c'è stato tempo per riaccumularne altra.

C'è però un evidente collegamento tra tutti questi terremoti o no?

Sì, perché è un sistema di faglie che va dall'Aquila fino a Norcia.

Quindi?

La faglia quando si muove non fa altro che liberare energia in un punto della crosta terrestre dove questa energia si è accumulata. Le energie si accumulano lungo le faglie, quelle più profonde, e a un certo punto vengono liberate. In quali condizioni o quando non possiamo saperlo. Possiamo sapere che quando si libera uno di questi accumuli di energia va a eccitare le faglie più vicine che possono reagire rilasciando a loro volta energia, questo è quello che in modo semplificato viene chiamato effetto domino. Ma non lo è, piuttosto è un contagio sismico, un problema di energia liberata che sollecita le faglie vicine che a loro volta possono liberare altra energia.

Il dato di fatto è che il Centro Italia è zona a rischio perenne, giusto?