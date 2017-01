TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse Roma, L'Aquila e Rieti: M 3.0 a Campotosto, sciame sismico (dati INGV in tempo reale, 19 gennaio 2017, ora 2:00)

TERREMOTO OGGI A ROMA, L'AQUILA E RIETI: SCOSSA M 3.0 A CAMPOTOSTO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 19 GENNAIO 2017) - Dopo le quattro forti scosse di terremoto di ieri è grande la paura nel Centro Italia, dove l'attenzione dal punto di vista sismico resta alta. La giornata di oggi si è aperta con quattordici eventi sismici nel giro di un'ora. La prima scossa di terremoto è stata quella delle 00:04, avvenuta in provincia di L'Aquila. La Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'ha localizzata a latitudine 42.49, longitudine 13.38 e ipocentro a 10 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto di magnitudo M 2.3 sulla scala Richter sono quelli di Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Crognaleto (TE), Montereale (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Fano Adriano (TE), Pietracamela (TE), L'Aquila (AQ), Scoppito (AQ), Amatrice (RI) e Cortino (TE). In provincia di Rieti, invece, un'altra ondata sismica: quattro scosse di terremoto di magnitudo M 2.0-2.2. Coinvolta anche la provincia di Macerata per un sisma di magnitudo M 2.4 avvenuto alle 00:45. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro sono: Fiordimonte, Pievebovigliana, Fiastra, Pieve Torina, Acquacanina, Muccia, Monte Cavallo, Camerino, Bolognola, Ussita, Visso, Serravalle di Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Sarnano, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona, Castelsantangelo sul Nera, Belforte del Chienti, Sefro, Pioraco, San Ginesio, Castelraimondo, Gualdo e Preci, con quest'ultimo unico in provincia di Perugia. Alle 00:56 la scossa finora più intensa: quella di magnitudo M 3.0 avvenuta ancora una volta nella zona di L'Aquila. Campotosto (AQ), Amatrice (RI), Capitignano (AQ) e Montereale (AQ) i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro di questo terremoto.

TERREMOTO OGGI A ROMA, L'AQUILA E RIETI: SCOSSA M 2.3 A CAPITIGNANO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 19 GENNAIO 2017) - L'ultima scossa di terremoto avvenuta ieri nel Centro Italia è quella di magnitudo M 2.3 sulla scala Richter avvenuta nella provincia di L'Aquila alle 23.51. Il sisma è stato localizzato a latitudine 42.52, longitudine 13.28 e ad una profondità di 11 chilometri. Ben più forte è stata, però, la scossa avvenuta in provincia di Rieti alle 23:44: la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una magnitudo M 3.1 sulla scala Richter. Amatrice (RI), Accumoli (RI), Cittareale (RI), Campotosto (AQ), Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Arquata del Tronto (AP), Acquasanta Terme (AP), Borbona (RI), Cortino (TE), Crognaleto (TE) e Posta (RI) sono i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto, a cui poi è seguito il sisma di magnitudo M 2.5 avvenuto alle 23:48 in Abruzzo, sempre in provincia di L'Aquila. Abruzzo e Lazio restano lo scenario di questa nuova emergenza sismica.

© Riproduzione Riservata.