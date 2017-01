ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: Terremoto Roma, ancora paura nel centro Italia (giovedì 19 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: ANCORA PAURA NEL CENTRO ITALIA CHE TREMA DI NUOVO - E' un incubo che ritorna e sembra non avere fine quello del terremoto nel centro del nostro paese. Ad Amatrice crolla il campanile di Sant'Agostino, l'unico simbolo rimasto in piedi dopo il terremoto dello scorso ventiquattro agosto. Ad Arquata del Tronto sono stati rintracciati gli allevatori dati per sepolti. Accumoli invece è sepolta dalla neve, la gente scava anceh a mani nude per farsi largo e fuggire. Sono stati riaperti centri di accoglienza e palazzetti dello sport in diversi comuni. Richiedono attenzione i centri più isolati e alcuni ancora non raggiunti. E' un'emergenza nell'emergenza perchè il terremoto mette paura e la neve mette ostacoli. A Castiglione in provincia di Teramo sono stati estratti dalle macerie due feriti con l'elicottero che faceva fatica a sollevarsi in volo a causa del maltempo. Si è così dovuto andare verso l'ospedale via terra. Si scava con le ruspe per aprire varchi, ma la neve continua a cadere.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: USA, GRAZIA A MANNING ASSANGE - In Kansas il penitenziario di Leavenworth vede dal 2010 detenuta Chelsea Manning che era nata come Bradley, la ''talpa'' di Wikileaks. Fu condannata per trentacinque anni dopo aver passato dei documenti quando era analista dell'esercito americano in Iraq. Dopo due tentativi di suicidio e disperate richieste di aiuto Barack Obama ha deciso di graziarla perchè è considerata pentita e sufficente la pena. E' stato l'ultimo gesto prima di lasciare la sua presidenza. Julian Assange intanto è ancora rifugiato nell'ambiasciata dell'Ecuador per non essere estradato. Questi solo pochi giorni fa aveva promesso di consegnarsi al Fbi in cambio della grazia a Bradley ''Chelsea'' Manning fa un passo indietro e resta a Londra in un clamoroso dietrofront. Intanto c'è chi spera nella grazia anche per Edward Snowden che ha già scritto proprio ad Obama.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: SCUOLA A NAPOLI, LA STORIA DEI BIMBI PUSHER - I lavori infiniti della metropolitana opprimono l'entrata della scuola elementare nel quartiere Pallonetto dove i bambini erano agitati per la retata dei carabinieri. L'insegnante Adriana Coppola spiega le difficoltà vissute, la scuola è l'edificio del quartiere. Ora però il tempo pieno non c'è e nei temi degli alunni ci sono le ansie dei bimbi. E' stata intercettata una bimba che impacchetta la droga insieme alla famiglia. Racconta che sente forte puzza e le spiegano che è l'acetone per tagliare la cocaina. Ragazzini che non hanno alternative alla strada. Anche il campo di calcio è abbandonato e non c'è spazio per questi bambini. Secondo Don Giuseppe Carmelo parroco di Santa Lucia a Mare mancano le istituzioni e lui fa di tutto per portare questi ragazzi nel suo doposcuola, ma questo non basta. Servirebbe un intervento diretto perchè la Chiesa è davvero l'unico ritrovo e l'unica consolazione per questi bambini.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: COPPA ITALIA, SI CHIUDE OGGI CON ROMA-SAMPDORIA - E' stata una giornata intensa quella di Coppa Italia che ha visto ieri giocare due ottavi di finale molto avvincenti. Nel pomeriggio al Mapei Stadium il Cesena ha superato col risultato di 1-2 il Sassuolo dopo essere andato in svantaggio dopo tre minuti con un gol di Pellegrini. Nei dieci minuti finali arrivano prima il pareggio di Ciano su rigore e poi il raddoppio dell'ex Laribi. Altrettanto avvincente è stata la gara Lazio-Genoa che dopo aver visto nella prima parte del primo tempo andare in doppio vantaggio i biancocelesti con Djordjevic e Hoedt sono arrivati i gol di Pinilla e Pandev che hanno chiuso sul 2-2 il primo tempo. Nella ripresa sono entrati i pezzi da novanta con Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile che hanno chiuso la pratica. Oggi si conclude il tabellone degli ottavi di finale con la gara dello Stadio Olimpico Roma-Sampdoria.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: COPPA D'AFRICA, IN CAMPO ALGERIA-TUNISIA E SENEGAL-ZIMBABWE - Nella giornata di ieri sono arrivati altri due risultati interessanti in Coppa d'Africa. Alle ore 17.00 Gabon-Burkina Faso termina con uno scialbo 1-1. La partita viene aperta da Nakoulma che segna dopo ventitré minuti entrato in campo al posto di Pitroipa. Alla fine del primo tempo arriva su calcio di rigore il pareggio siglato dall'attaccante del Borussia Dortmund Aubameyang. Gara che nella ripresa non regala reti e neanche emozioni. La sera si è giocata invece Camerun-Guinea Bissau. Gli ospiti sono andati in vantaggio con Piqueti, mentre nella ripresa la ribaltano Siani e Ngadeu-Ngadjui. Nella giornata di oggi si torna in campo, alle ore 17.00 si gioca quello che potrebbe essere un emozionante Algeria-Tunisia tra due squadre di livello. Chiude la giornata la sfida serale Senegal-Zimbabwe che sembra avere il risultato già scritto.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: COPA DEL REY, CHE BATOSTA PER IL REAL MADRID - Scivola il Real Madrid di Zinedine Zidane in Copa del Rey. La squadra campione d'Europa perde in casa contro il Celta Vigo. La gara viene aperta nella ripresa da una rete di Iago Aspas al minuto sessantaquattro, pareggio immediato di Marcelo cinque minuti dopo e nuovo vantaggio siglato da Jonny un minuto dopo. La gara era l'andata dei quarti di finali con il Real Madrid che proverà la rimonta a Vigo nel ritorno fissato il venticinque di gennaio. Si è giocata anche un altra partita di questo turno di Copa del Rey che mette di fronte Alcorcon e Alaves. La gara è terminata col risultato di 0-2 e tutto è arrivato nei minuti finali. A siglare la vittoria è stata una doppietta di Ibai tra il minuto novanta e il novantaquattro con in mezzo l'espulsione di Bellvis.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: FORMULA 1, ADDIO A MARIO POLTRONIERI - La Formula 1 perde un volto storico e cioè quello del telecronista Mario Poltronieri che è morto a ottantasette anni a Milano. Era un ex pilota che era entrato nel team della Rai nel 1971. Era un uomo mite e signorile che faceva dello stile la sua ragione di vita grazie a temperamento e anche una discreta classe. Ieri sera è poi arrivato il ricordo da parte della Rai durante l'intervallo della gara Lazio-Genoa di Coppa Italia. Era un modo di fare televisione il suo molto diverso di quello di oggi, con ritmi più pacati e più sereni che di certo però farebbero da scuola a moltissimi ragazzi che avrebbero potuto apprendere da lui il modo di fare giornalismo sui motori. Negli anni sessanta aveva ottenuto anche dei record importanti in pista riuscendo a stabilire un tempo incredibile sul circuito di Monza. Staremo a vedere quando ci saranno i funerali dove sicuramente parteciperanno tantissimi personaggi famosi dello sport e del giornalismo.

