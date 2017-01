YLENIA BONAVERA / 22enne bruciata a Messina: incinta al terzo mese, dimessa dall'ospedale (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

YLENIA BONAVERA, 22ENNE BRUCIATA A MESSINA: LA GIOVANE INCINTA DELL’EX ALESSIO MANTINEO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Il caso di Ylenia Bonavera, 22enne di Messina rimasta vittima di un'aggressione dopo essere stata cosparsa di benzina e data alle fiamme, sembra essere destinato a far ancora molto parlare di sé. Secondo l'accusa, ad aggredire la giovane sarebbe stato Alessio Mantineo, suo ex fidanzato ed attualmente in carcere. A non credere affatto alla sua colpevolezza, tuttavia, sarebbe proprio la vittima, Ylenia Bonavera, la quale ad oggi ha sempre continuato a negare che a darle fuoco sia stato il 25enne. E mentre continua la sua solida difesa del giovane, la 22enne è stata dimessa dall'ospedale di Messina dove era stata ricoverata in seguito alle gravi ustioni. La vera notizia del giorno, però, avrebbe a che fare con la sua presunta gravidanza. Stando a quanto reso noto dalla Gazzetta del Sud, infatti, Ylenia sarebbe incinta al terzo mese, sebbene non sia al momento chiaro se il padre del futuro nascituro sia proprio l'ex fidanzato arrestato per l'aggressione con la benzina. Se così fosse, scrive Il Giornale online, si spiegherebbe anche la sentita difesa nei confronti di Mantineo. Contro il giovane, ci sarebbero le immagini delle telecamere che lo avrebbero immortalato nell'atto di riempire di benzina una bottiglia di plastica. Anche a questo Ylenia Bonavera avrebbe trovato una giustificazione, non solo con duri messaggi su Facebook - dove ha riservato in questi giorni le sue dichiarazioni d'amore all'ex - ma anche nelle varie trasmissioni Tv. Proprio a Pomeriggio 5, nella medesima puntata salita agli onori della cronaca per lo scontro tra la 22enne e la madre in diretta televisiva, Ylenia aveva difeso Alessio Mantineo ipotizzando che quasi certamente quella benzina gli sarebbe servita per rifornire il motorino. Una spiegazione che evidentemente non sarebbe affatto bastata agli inquirenti i quali avrebbero riconosciuto i "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico, tali da giustificare la sua permanenza in carcere.

