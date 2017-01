ALLERTA METEO / Tornano le precipitazioni su Liguria e Toscana, nebbia ancora in Pianura Padana (previsioni del tempo oggi, 2 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNANO LE PRECIPITAZIONI SU GENOVA E FIRENZE (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, 2 gennaio 2017, ci parla del ritorno di copiose precipitazioni che non vedevamo da diversi giorni. Torna così l'allerta meteo che colpirà soprattutto la Liguria dove al momento però non c'è grandissima preoccupazione. Sul versante di Levante della regione e quindi soprattutto su le provincie di Genova e La Spezia vedremo dei temporali lungo tutta la giornata già a partire dalla prima mattinata. Queste si estenderanno anche sulla parte settentrionale della Toscana con picchi soprattutto nel pomeriggio. LE temperature in questa zona comunque non dovrebbero essere tanto rigide visto che almeno a Genova già nella mattinata i gradi dovrebbero essere undici e salire poi a dodici lungo il pomeriggio. Le minime invece le incontreremo salendo quando ad Aosta il cielo ci parlerà di meno sette gradi centigradi. Per quanto riguarda le massime invece percepiremo addirittura quindici gradi a Palermo.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ANCORA PERICOLO NEBBIA SULLA PIANURA PADANA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Continuano i problemi legati alla nebbia lungo tutta la Pianura Padana che ci porteranno ancora a dover fare molta attenzione anche sulle strade. Il cielo sarà nebbioso già a partire dalla mattina quando troveremo il cielo piuttosto oscurato dalla nebbia soprattutto sull'alta Emilia Romagna che ci porterà a vedere il cielo nuvoloso per tutta la giornata. Per quanto riguarda le temperature durante la mattina avremo le temperature minime attorno a un grado a Bologna, con la temperatura che salirà appena sopra i sei gradi nel primo pomeriggio. Sarà comunque una giornata che prevede cielo sereno su tutta la parte centro-sud del nostro paese. La situazione dovrebbe essere comunque stabile lungo tutta la settimana con il cielo che rimarrà comunque nebuloso sulla Pianura Padana. La nebbia quindi dovrebbe spalire quando le temperature saliranno un po'.

