AUTOSTRADE / Incidente stradale news, traffico e viabilità: 4 feriti a Cogliate, 9 km di coda sull’A1 a Orvieto (oggi, 2 gennaio 2017)

AUTOSTRADE E INCIDENTE STRADALE NEWS: TRAFFICO, 4 FERITI A COGLIATE NON IN PERICOLO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Brutto incidente stradale in zona Monza avvenuto pochi minuti fa e che ha visto coinvolti almeno 4 persone, per fortuna nessuno ferito in modo grave, ma comunque tutti trasportati in ospedale: è il bilancio dello schianto avvenuto a Cogliate, con il traffico di rientro dal lavoro e verso gli ingressi sulle autostrade che di colpo è rimasto congestionato. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Monza Today, un incidente stradale tra due auto ha fatto capottare e ribaltare per aria la vettura che trasportava tre ragazzi di 19, 17 e 15 anni. L’altra auto, con un uomo di 70 anni, ha riportato molti danni ma non ha comunque causato gravi conseguenze al guidatore: 4 ambulanze sul luogo assieme ai vigili del fuoco è intervenuta anche la polizia locale di Cogliate per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

AUTOSTRADE E INCIDENTE STRADALE NEWS: 9 KM DI CODA SULL’A1 A ORVIETO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Secondo i dati del traffico in tempo reale sul sito Autostrade per l’Italia, scopriamo che in questa serata di rientro dal lavoro per il primo giorno di lavoro del 2017 di molti pendolari, l’area sull’A1 attorno a Orvieto è la maggiore congestionata in seguito un incidente nel tratto fra Fabro e Orvieto. Sono ben 10 i km di coda su quel tratto di A1, e per chi proviene da Firenze, l’uscita consigliata è Fabro. Traffico intenso ma per ordinario rientro dal lavoro anche sull’A22 Brennero-Modena, con 8 km di coda tra Carpi e il bivio A22/A1 verso la Milano-Napoli, in direzione Modena. Chiudiamo il bollettino traffico su autostrade con il traffico intenso e la viabilità congestionata sull’A1 diramazione Roma sud e Grande Raccordo Anulare: segnaliamo con i dati in tempo reale dal sito Autostrade per l’Italia, coda di 2 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria.

