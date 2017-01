Attentato Istanbul/ Video Isis news, caccia al terrorista: il giallo dello zainetto (Video ultime notizie oggi, 2 gennaio 2017)

ATTENTATO ISTANBUL, VIDEO ISIS NEWS: CACCIA AL TERRORISTA: L'IPOTESI DI UN COMMANDO, IL GIALLO DELLO ZAINETTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Dopo l'attentato di Istanbul a Capodanno che ha fatto 39 vittime è partita la caccia al terrorista: l'obiettivo è prenderlo vivo per capire cosa si nasconde dietro la strage di Capodanno. La polizia ha diffuso un fermo immagine che mostra un giovane ragazzo con barba e capelli neri, ma non ci sono ancora conferme sul fatto che il ricercato sia effettivamente lui. Gli elementi a disposizione, però, lasciano pensare che abbia i tratti asiatici e quindi non si può escludere che si tratti di uno straordinario. Ciò non dovrebbe sorprendere, visto che un ceceno provocò la morte di 45 persone all'aeroporto Ataturk. Proprio la connessione caucasica potrebbe tornare nell'attentato al Reina Club, ma non si esclude una pista afghana, uzbeka o uigura. Quest'ultima è una minoranza cinese islamica che parla turco e ha una base robusta nel Paese, oltre che qualche legame con Al Qaeda e Isis. Ma resiste, stando al Corriere della Sera, anche l'ipotesi curda, sebbene nelle ultime ore abbia perso un po' di consistenza.

ATTENTATO ISTANBUL VIDEO ISIS NEWS, CACCIA AL TERRORISTA: L'IPOTESI DI UN COMMANDO, IL GIALLO DELLO ZAINETTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - La Turchia potrebbe essere sulla strada giusta nell'individuazione del terrorista che ha pianificato l'attentato di Istanbul a Capodanno. Il ministro dell'Interno, Suleyman Soylu, vuole dare una risposta concreta e quindi è fondamentale la cattura dell'attentatore. È cominciata così la caccia all'uomo: c'è stato già un blitz dei corpi speciali turchi in un distretto vicino al Reina Club grazie al quale si esclude che si tratti di un lupo solitario. Ci sono molti elementi che del resto fanno pensare all'azione di un piccolo commando. Ma ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, a partire dalle immagini nelle quali compare il terrorista. Prima in bianco, poi in scuro; prima con lo zainetto, poi senza. L'attentatore ha forse avuto il tempo di cambiarsi o l'azione è stata coordinata da un'altra persona? Un filone delle indagini riguarda il confronto delle segnalazioni delle ultime settimane: la zona del Bosforo era stata, infatti, indicata come una delle più vulnerabili. Un messaggio di cautela era stato inviato dall'ambasciata degli Stati Uniti a tutti i connazionali.

ATTENTATO ISTANBUL VIDEO A CAPODANNO 2017, CACCIA AL TERRORISTA: L'IPOTESI DI UN COMMANDO, NESSUNA VITTIMA ITALIANA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Cinque italiani stavano festeggiando il Capodanno al Reina Club di Istanbul quando è entrata una persona che ha aperto il fuoco. Si sono subito buttati a terra e poi sono usciti con gli altri. Le scene descritte hanno ricordato quelle del Bataclan di Parigi. Secondo gli italiani, il terrorista indossava un copricapo di lana e avrebbe colpito dalla pista centrale. Sono sopravvissuti con qualche lieve ferita dopo la sventagliata fulminea di mitra e ora torneranno in Italia dopo la grande paura. Nessuna vittima italiana, dunque: la conferma arriva dal console generale d'Italia a Istanbul, Federica Ferrari Bravo. «Abbiamo contattato tutte le autorità turche, sanitarie e di polizia, abbiamo tenuto il centralino del consolato aperto tutto il giorno ma nessuno ci ha chiamato per dire che si trovava all’interno del Reina» ha dichiarato, come riportato dal Corriere della Sera. Le chiamate sono state fatte, invece, dagli italiani residenti a Istanbul che volevano sapere se qualche connazionale era rimasto coinvolto nell'attentato.

ATTENTATO ISTANBUL, VIDEO E ULTIME NOTIZIE: LE IMMAGINI DEL BABBO NATALE KILLER ALL'INTERNO DEL LOCALE REINA (CAPODANNO 2017, NEWS) - La violenza è purtroppo esplosa anche nella notte di Capodanno 2017 con un attentato ad Istanbul. Nel quartiere Besiktas infatti si è introdotto un babbo natale armato nel locale Reina. Un video diffuso dall'agenzia stampa turca Dogan ci mostra anche se con immagini non proprio chiare l'interno del luogo in cui si è svolto questo attentato non ancora rivendicato ma che Al Jazeera ha attribuito all'Isis per modus operandi e tempistiche. Sicuramente un video che anche tra le immagini sfocate trasmette dolore e grandi difficoltà, lasciando l'amaro in bocca per quanto accaduto e non doveva accadere. Rimaniamo senza parole di fronte a tanta cattiveria e speriamo davvero che queste cose non si debbano mai più vedere. Clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

ATTENTATO ISTANBUL, VIDEO CAPODANNO 20177, IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN: VOGLIONO SOLO CREARE CAOS (ULTIME NOTIZIE OGGI) - Quanto accaduto nella notte di Capodanno 2017 a Istanbul è sicuramente un tragico epilogo di una situazione che si sta facendo molto complicata. Di questo attentato, che ha provocato trentanove morti, ha parlato il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan come riportato da LaPresse.it. Ecco le sue parole: "Come nazione noi ci batteremo fino all'ultimo e non solo contro gli attentati dei gruppi terroristici e le forze che li sostengono. Saremo infatti contro gli attacchi economici, politici e sociali. Stanno cercando solo dicreare caos. Vogliono demoralizzare la nostra gente e destabilizzare il paese con attacchi abominevoli che colpiscono i civili. Ci manterremo calmi con nazioni, stando ancora di più vicini e non cedendo a questi che sono i loro sporchi giochi".

