BEFANA 2017 EPIFANIA, FRASI D'AUGURI, FILASTROCCHE E NOTIZIE: A NAPOLI "NON VIEN DI NOTTE..."(OGGI, 2 GENNAIO) La Befana 2017 sta per arrivare e un tempo si diceva arrivasse "con le scarpe tutte rotte" ma tassativamente "di notte". Sarà che sono cambiati i tempi, ma sarete felici di sapere che l'Epifania a Napoli invece "vien di giorno". Proprio questo è il titolo della manifestazione organizzata dalla Città della Scienza "La Befana vien...di giorno", un evento studiato per i più piccoli che si caratterizzerà per la presenza di giochi di abilità, trampoli e bolle di sapone. Nel capoluogo partenopeo la Befana si può attendere però anche a Piazza del Plebiscito, dove dalle 11 alle 13 del gennaio 2017 verrà allestito uno spazio denominato Pompieropoli che avrà l'obiettivo di educare i più piccoli alle regole di sicurezza. Finita qui? Macché! La sorpresa finale sarà costituita dall'apparizione della Befana in persona, che per la prima volta oltre alla sua scopa utilizzerà come mezzo di trasporto anche la scala dei vigili del fuoco. Il tempo passa anche per lei...

BEFANA 2017 EPIFANIA, FRASI D'AUGURI, FILASTROCCHE E NOTIZIE: ANCHE QUEST'ANNO TUTTE LE FESTE PORTA VIA...(OGGI, 2 GENNAIO) -Natale è passato, Capodanno pure, cosa rimane di queste feste? Ovviamente l'Epifania 2017. Il 6 gennaio è infatti il giorno della Befana: bistrattata, dimenticata, sottovalutata, ma anche l'ultimo appiglio prima di ritenere concluso il periodo di festività più bello dell'anno. E a 4 giorni dall'arrivo con la scopa di questa signora attempata che dispensa delizie dolciarie o carbone, a seconda di come ci si è comportati, è già iniziata la ricerca sul web di frasi d'auguri e filastrocche da inviare soprattutto alle nostre care donne, martoriate di sfottò il giorno dell'Epifania. Quel che è certo, però, di anno in anno, è che il significato religioso della festa va disperdendosi: sono sempre di meno le persone che ricordano i Re Magi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, i sovrani orientali che omaggiarono di doni il Figlio di Dio proteggendolo dalla caccia di Erode. Così, se è un dato di fatto che la Befana tutte le feste porta via, speriamo che questa filastrocca non si attui anche con le tradizioni religiose: vero tratto caratteristico dell'Epifania.

