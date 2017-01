Fuori Tutto Unieuro / Volantino, offerte di inizio anno del colosso dell'elettronica: super-sconti sui frigoriferi (oggi, 2 gennaio 2017)

FUORI TUTTO UNIEURO, VOLANTINO: OFFERTE DI INIZIO ANNO DEL COLOSSO DELL'ELETTRONICA. MIGLIAIA DI PRODOTTI AL 50%. SUPER-SCONTI SUI FRIGORIFERI (OGGI 2 GENNAIO 2017) -Si apre la stagione dei saldi invernali e Unieuro cala il jolly con il fuori tutto che prevede grandi sconti e promozioni da oggi, 2 gennaio 2017, fino al 25 del mese. Un esempio delle offerte "pazze" di Unieuro? Beh, in tempo di feste diciamolo apertamente: uno dei luoghi più frequentati della casa è stato il frigorifero. Ecco che allora non può passare inosservato il frigo combinato della LG alto 201 centimetri (classe A +++), con capacità netta di 250 lt, display esterno e mantenimento in caso di blackout di 16 ore che da un prezzo di 1199 euro passa ad una cifra di 699,99 euro e si traduce in un risparmio di 499 euro pari al 41% del totale. Da prendere in considerazione anche il frigorifero combinato Samsung (costo 499,99 euro anziché 899) con capacità di 230 lt (classe A ++), cassetto verdure Super Fresco e display digitale. Insomma, il fuori tutto di Unieuro congela davvero tutti i dubbi...

FUORI TUTTO UNIEURO, VOLANTINO: OFFERTE DI INIZIO ANNO DEL COLOSSO DELL'ELETTRONICA. MIGLIAIA DI PRODOTTI AL 50%. TELEVISIONI E HOME-VIDEO (OGGI 2 GENNAIO 2017) - Il fuori tutto di Unieuro ci porta a sconti vertiginosi anche sui televisiori e sui sistemi di home video. Partiamo dalla copertina dove troviamo un Samsung Tv Led Smart Ultra Hd 4K UE55KU6100 che ha tra le funzioni anche l'HDR con più luminosità e anche 3 porte hdmi e 2 usb oltre allo slot CI+. Il prezzo di listino è di 1199 e scende del 37% a 749 con un risparmio di 450 euro. Arriviamo poi alla Sound Bar di Lg LAS450B che di listino sta a 179 euro e scende del 33% di 59,10 euro, sarà acquistabile quindi a 119,90 euro. La potenza è di 200 Watt e ci troviamo di fronte anche alla presenza in omaggio di un subwoofer wirless. Il sistema è ideale per le televisioni di 43 pollici o anche superiori. Per chi invece ha meno pretese, o possibilità economiche ridotti, c'è un Philips TV LED 24PHT4031 a soli 149 euro che scende di trenta euro dal prezzo di listino che era di 179. Questo presenta anche la possibilità di registrare tramite usb su un hardisck esterno e ha anche 2 hdmi, un usb, un ingresso Vga e anche lo slot CI+.

FUORI TUTTO UNIEURO, VOLANTINO: OFFERTE DI INIZIO ANNO DEL COLOSSO DELL'ELETTRONICA. MIGLIAIA DI PRODOTTI AL 50%. LAVATRICI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (OGGI 2 GENNAIO 2017) - Tornano gli sconti pazzi e stavolta arriva il fuori tutto da Unieuro che mette al cinquanta per cento di sconto migliaia di prodotti. La winter edition va precisamente da oggi 2 gennaio 2017 fino al 25 di questo mese. Partiamo dalle lavatrici e dai grandi elettrodomestici. Nella prima pagina del volantino di Unieuro viene subito mostrato in grande uno degli affari più incredibili del periodo e cioè una Hotpoint Eco7L1252EUM che da listino sta a 429 euro e viene scontata invece a 257 con un risparmio di ben 172 euro. Una cifra importante che ci porta a riflettere su una lavatrice solida ed ideale per le case anche grazie a un carico di lavaggio che raggiunge fino ai sette chilogrammi. Grandi offerte anche quelle che ci portano alle lavastoviglie. Prendiamo il caso di Indesit DFG15B1SIT che è un pezzo davvero importante e scende di ben 149 euro dai 429 di listino a 279. Oppure è davvero molto conveniente lo sconto del 37% sul frigorifero Samsung Side By Side RS7547BHCSP che viene 999,99 euro rispetto ai 1599 di listino. Un'affare imperdibile soprattutto per chi sta mettendo su famiglia con il grande spazio sia per congelare che per refrigerare.

