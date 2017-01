Meningite/ Ultime notizie, in toscana emergenza: tre casi in poche ore, uno a Roma (news oggi 2 gennaio 2017)

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: TRE CASI IN TOSCANA IN POCHE ORE, UNO A ROMA (NEWS OGGI 2 GENNAIO 2017) - Sono saliti a tre i casi di meningite registrati in Toscana nelle ultime ore: due sono di tipo B, l'altro da meningococco di tipo C. A pochi giorni dalla morte a Firenze di un bimbo di 22 mesi, sale il bilancio delle persone colpite nella regione da questa malattia. Un uomo di 55 anni, residente a Impruneta, è stato ricoverato nel presidio ospedaliero di Santa Maria Annunziata dopo aver lamentato i tipici sintomi, tra cui la febbre molto alta. Gli esami hanno poi confermato che si trattava di meningococco B. «Il servizio di igiene e sanità pubblica fiorentino ha subito attivato le misure di profilassi, sulla base della valutazione del profilo di rischio» ha spiegato la Ausl Toscana centro in una nota. Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Stefano di Prato è stata, invece, ricoverata una ventenne: l'ospedale pediatrico Meyer, centro di riferimento per le indagini di laboratorio, ha confermato la presenza di meningite da meningococco C. Sono state subito attivate le procedure per la profilassi, mentre si indaga sui luoghi frequentati dalla ragazza. Il terzo caso riguarda un uomo di 83 anni di Venturina, ricoverato a Livorno con diagnosi di meningite da emofilo di tipo B, ma questa patologia non comporta profilassi per chi è venuto in contatto con l'anziano, le cui condizioni sono serie.

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: TRE CASI IN TOSCANA IN POCHE ORE, UNO A ROMA (NEWS OGGI 2 GENNAIO 2017) - Allarme meningite anche nel Lazio: un uomo di 50 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I di Roma. L'uomo originario di Alatri, in Ciociaria, ha riportato una meningite da streptococco. Portato sabato all'ospedale di Alatri, è stato poi trasferito d'urgenza nella struttura ospedaliera romana. Da diversi giorni il 50enne ha la febbre molto alta. All'Umberto I di Roma è stato intubato, mentre familiari e amici che sono stati a stretto contatto con lui sono stati sottoposti a profilassi. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, non ci sarebbe però il rischio di contagio. Sono diversi in queste settimane i casi in Italia: una vittima a Chiari a metà dicembre, due casi in Sicilia e nelle Marche, una donna a Chiavari, una studentessa a Milano a fine novembre e un'altra a luglio. Differente il caso dell'insegnante morte a Roma per meningite, perché in questo caso si è trattato di una forma dovuta al batterio escherichia coli che non si trasmette da uomo a uomo. Una meningite pneumococcica, non contagiosa, è stata diagnosticata a fine dicembre ad un 69enne di Carrara.

© Riproduzione Riservata.