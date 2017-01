SALDI 2017, INVERNALI / Iniziano oggi 2 gennaio, calendario Milano, Roma, Napoli e Palermo sconti, offerte e promozioni (ultime notizie)

SALDI INVERNALI 2017 INIZIANO OGGI 2 GENNAIO, SCONTI E PROMOZIONI: IL CALENDARIO E LA MAPPA DELLE OFFERTE (ULTIME NOTIZIE) - Nuovo anno e nuovi sconti: arrivano i saldi 2017! Buone notizie per gli amanti dello shopping, che potranno andare all'assalto dei negozi e dare la caccia a offerte e promozioni. I saldi invernali al via oggi, lunedì 2 gennaio, in Sicilia, poi il 5 sarà il turno di tutte le altre regioni. Il calendario delle promozioni è ancora in fase di aggiornamento e varia da regione a regione: in tutta la Lombardia, ad esempio, i saldi dureranno due mesi, quindi fino al 5 marzo 2017. Questa anche la data di chiusura in Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna e a Trento. I saldi invernali finiscono prima a Roma e nel Lazio, cioè il 15 febbraio. Il 18 tocca poi alla Liguria e a Bolzano, mentre il 28 a Puglia, Calabria e Veneto. Il 2 marzo tocca a Piemonte e Basilicata, il giorno prima nelle Marche, il 15 in Sicilia, il 31 in Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Fanalino di coda la Campania, dove i saldi 2017 terminano il 2 aprile. Lo shopping a prezzi scontati sarà anche online, dove si partirà dal 20% e 30% per salire progressivamente al 60% e 70% con punte dell'80%.

SALDI INVERNALI 2017 INIZIANO OGGI 2 GENNAIO, SCONTI E PROMOZIONI: IL CALENDARIO E LA MAPPA DELLE OFFERTE (ULTIME NOTIZIE) - Gli italiani dovrebbero spendere meno rispetto allo scorso anno durante i saldi invernali: Confcommercio per il 2016 parlava di una spesa media di 346 euro a famiglia per abbigliamento, calzature e accessori, mentre l'Adoc (Associazione difesa e orientamento consumatori) prevede una spesa più bassa, di circa 250 euro a famiglia. Gli acquisti dovrebbero concentrarsi in particolare nell'ultimo periodo dei saldi. Lo shopping sarà anche online: un cliente su quattro farà acquisti al pc. L'Intesa dei consumatori, che comprende - oltre all'Adoc - anche Adusbef, Codacons e Federconsumatori, ha stilato un decalogo con le regole per fare buoni affari e prevenire le cosiddette fregature. Conservate lo scontrino: non è vero che i capi in saldo non possono essere sostituiti, inoltre i vizi della merce possono essere denunciati entro due mesi dal momento in cui si scopre il difetto. Acquistate in negozi di fiducia o puntate su prodotti di cui conoscete già il prezzo per verificare se è stato effettivamente applicato lo sconto.

