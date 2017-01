SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO/ Santo del giorno, il 2 gennaio si celebrano I santi Basilio e Gregorio

SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO: IL 2 GENNAIO SI CELEBRANO I SANTI BASILIO E GREGORIO - Oggi, 2 gennaio 2017, la Chiesa Cattolica celebra i santi Basilio Magno e Gregorio che furono vescovi e dottori della Chiesa. Questi due santi vengono venerati nello stesso giorno proprio perché durante la vita furono molto amici e lottarono entrambi contro l'affermazione dell'eresia ariana. San Basilio, detto successivamente Magno, perché si distinse attraverso la stesura di alcune importanti opere letterarie come la Basiliade, nacque in Cappadocia nel 329 d.C. san Basilio era il figlio di un ricco rettore e avvocato e poté studiare a Costantinopoli, Atene e Cesarea. Proprio a Cesarea conobbe Gregorio di Nazianzeno e diventò suo amico. Per un periodo si ritirò in vita ascetica ma successivamente, tornato in Patria, fu eletto vescovo della Cappadocia. Fu al fianco dell'Imperatore Valente nella lotta all'arianesimo. Morì in seguito a gravi problemi di salute il 1 gennaio 379. San Gregorio di Nazianzeno nacque ad Arianzo in Cappadocia ed è conosciuto anche col nome di san Gregorio il Teologo. Egli si interessò, infatti, per tutta la vita del problema della Trinità. Per un periodo condusse vita contemplativa e ritirata ma poi nell'ottica di una lotta all'eresia ariana, fu nominato dall'Imperatore Valente vescovo di Sasima. Divenne in seguito anche vescovo di Nazianzo dove morì il 25 gennaio del 390. Un'antica tradizione vuole che le reliquie del santo siano state portate sa alcune suore bizantine nel Monastero di Santa Maria in Campo Marzio e poi nel sedicesimo secolo traslate nella Basilica di San Pietro.

SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO, SANTO DEL GIORNO: SAN BASILIO PATRONO DELLA RUSSIA - San Basilio è il patrono della Cappadocia e della Russia mentre san Gregorio è considerato il patrono di tutti i poeti brasiliani. In Italia san Basilio si festeggia nell'omonimo paesino del sud della Sardegna. Celebrazioni liturgiche in suo onore si tengono anche ad Anagna Calabra e a Salcito e in altri piccoli paesini italiani. Il culto di san Gregorio di Nazianzo, invece, non è per nulla documentato in occidente mentre a Istambul è venerato nella Chiesa di San Giorgio.

I SANTI E I BEATI DEL 2 GENNAIO - Oltre a questi due santi e dottori la Chiesa cattolica celebra nello stesso giorno molti altri santi, beati e Testimoni. Tra i più importanti segnaliamo San Bilidulfo, monaco a Bobbio e martire; San Defendente di Tebe; San Giovanni il Buono vescovo di Milano; San Teodoro di Marsiglia; San Vincenziano eremita; il Beato Guglielmo de Loarte; il Beato Lorenzo Batard; il Beato Guglielmo Repin; la Beata Stefana Quinzani. Un augurio a tutti coloro che portano il nome di Gregorio o di Basilio, o di tutti gli altri Santi, Beati e Testimoni festeggiati il 2 gennaio.

