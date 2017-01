STUDENTE SCOMPARSO/ Barcellona, ultime notizie: il ragazzo di 19 anni non si fa sentire dal 30 dicembre (News oggi, 2 gennaio 2017)

STUDENTE SCOMPARSO, BARCELLONA ULTIME NOTIZIE: RAGAZZO DI 19 ANNI NON SI FA SENTIRE DAL 30 DICEMBRE (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Andrea Freccero era partito lo scorso 28 dicembre per la Spagna per un viaggio dell'Associazione ScuolaZoo. Il ragazzo, come racconta Il Secolo XIX nella sua versione online, è sparito a Barcellona non facendo sentire sue notizie ai genitori dal 30 dicembre in poi. Una notizia che sconvolge e sulla quale sicuramente c'è la volontà di fare subito chiarezza senza ovviamente alimentare però notizie prive di fondamento. Infatti fino a questo momento non si sa bene cosa sia accaduto a questo ragazzo studente di Albisola Superiore dove frequentava la Mazzini-Da Vinci di Savona. I familiari sono ovviamente molto preoccupati e hanno lanciato subito su Facebook un appello, divulgando anche la foto del ragazzo. In Spagna poi è stata esposta una denuncia alla polizia di competenza. Nelle prossime ore sarà molto importante valutare con attenzione tutte le notizie che arriveranno nel bene di un giovane ragazzo che era partito per passare dei momenti di divertimento per la fine dell'anno.

STUDENTE SCOMPARSO, BARCELLONA ULTIME NOTIZIE: RAGAZZO DI 19 ANNI NON SI FA SENTIRE DAL 30 DICEMBRE (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Scuote l'Italia la notizia della scomparsa di Andrea Freccero ragazzo di diciannove anni che era in gita in Spagna con più precisione a Barcellona. Come riporta RaiNews.it pare che il ragazzo fosse arrivato con il gruppo dell'Associazione ScuolaZoo a Lloret De Mar per andare poi solo successivamente a Barcellona. Il giorno in cui si sono perse notizie di lui era il trenta quando era prevista una serata alla discoteca Catwalk. Il ragazzo non sarebbe stato lasciato entrare nel locale a causa di un abbigliamento che era considerato poco consono per la situazione. Le fonti Rai svelano infatti che il ragazzo indossasse un costume da surf e anche questo alimenta i punti di domanda. Perchè in pieno dicembre lo studente indossava un costume? Cosa è successo dopo? Difficile scoprirlo adesso anche se la speranza è che si sia allontanato di spontanea volontà e magari abbia avuto dei problemi per rintracciare i gentiori. Certo fino a che non ci saranno delle notizie certe la situazione rimarrà comunque molto tesa.

