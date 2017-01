ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: Turchia, le reazioni internazionali. Vittime dei botti in calo a Capodanno (lunedì 2 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): TURCHIA, LE REAZIONI INTERNAZIONALI - Unanime sdegno per l’ennesimo attacco terroristico, quello espresso dalle massime cariche politiche mondiali, con molte di esse che hanno sottolineato la vicinanza verso la Turchia, un paese ripetutamente colpito dal "rumore della armi". Uno dei primi ad esprimersi è stato il nostro presidente del Consiglio Gentiloni, con il leader dell’esecutivo che piange insieme ad Ergodan le vittime del terrore. Sulla stesa lunghezza d’onda anche la "cancelliera tedesca", che ha definito l’attacco "perfido e inumano". Cordoglio anche da parte della Casa Bianca, con Shulz portavoce di Obama, che condanna quanto avvenuto ad Istanbul, e si dice vicino alla Turchia. Sull’attentato si espresso anche Papa Bergoglio, che durante l’Angelus di Capodanno ha voluto pregare per le vittime dell’attentato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): BILANCIO PESANTE, MA VITTIME IN CALO - Nessun "incidente esterno", ma quasi 200 vittime nei festeggiamenti del capodanno appena passato, con stime di vittime che parlano però di un "trend" in discesa. Sono stati infatti 184 le persone che si sono rivolti ai nosocomi italiani per ferite derivanti da scoppi, a fronte delle 190 dello scorso anno. In aumento i ferimenti da armi da fuoco, che quest’anno sono 6 rispetto ai 3 degli anni precedenti. Spiccano nei numeri l’aumento dei minori coinvolti, con molti di essi che si sono feriti stante la raccolta di ordigni inesplosi, ritrovati nelle strade di residenza. Resi noti anche i numeri relativi alla prevenzione operata dalle forze di polizia, 216 i soggetti denunciati, di questi 38 sono stati tratti in arresto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): 94 MILIONI DI EURO PER DIEGO COSTA - Un cambio di strategia, quello cinese, che irrompe nel calcio internazionale viziandolo con la "forza dei soldi". Dopo Tevez, Pellè, Oscar, e probabilmente Witsel, arriva adesso la stratosferica offerta per Diego Costa, il fantasista forse migliore dell’intera Premier di questa prima metà di campionato. Di oggi la notizia che il Tianjin Quanjian, squadra allenata da Fabio Cannavaro, ha presentato al Chelsea un offerta vicina ai 100 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Per il giocatore pronto un quadriennale da 25 milioni di euro a stagione, ingaggio che farebbe lievitare il costo dell’operazione a circa 200 milioni. Indiscrezione pubblicate oggi dal "Sun", pongono l’accento come la dirigenza dei "Blues" stia prendendo in considerazione l’offerta, vista anche l’età del giocatore, abbondantemente superiore alle 28 primavere.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL RINNOVO DI DYBALA DEVE DRIBBLARE LO ''SCOGLIO AUMENTO'' - Una priorità, questo è secondo Beppe Marotta, il nuovo contratto di Pauolo Dybala. Le due parti si sono già incontrate, e a parte qualche nodo relativo all’aumento dell’ingaggio, sono d’accordo su tutto. Intanto la data di prolungamento, data che porterebbe il contratto al 30 Giugno 2021, e che è stata accettata dallo staff del numero 21, contento del fatto che quella sia la data proposta anche ad altri giocatori della rosa, vedi Rugani e Bonucci. L’agente del giocatore ha inoltre espresso soddisfazione per l’aumento proposto, che farebbe lievitare l’ingaggio dell’argentino a oltre 5 milioni di euro l’anno, lo stesso agente ha manifestato però la volontà che esso sia adeguato a quello dell’altra super star della squadra, Gonzalo Higuain, che di fatto guadagna 7 milioni di euro a stagione. Nei prossimi giorni dirigenza e agente si rincontreranno, sicuri comunque di trovare un accordo in tempi brevi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL RITORNO DI ROGER FEDERER - L’ex numero uno del tennis mondiale, inaugurerà ufficialmente il suo rientro sui campi da tennis domani in Australia, alla Hopman Cup di Perth, con grandi attese. Lo svizzero che non calca i campi da gioco dai tempi dello scorso Wimbledon, dove durante la semifinale contro Raonic fu fermato da un problema al ginocchio, nelle conferenze stampa è apparso molto determinato, con la voglia di esprimere di nuovo un livello di tennis al top, e con l’intenzione di rimanere sulla scena internazionale almeno per altri tre - quattro anni. Feder ha sottolineato come si sia allenato duramente per partecipare al torneo esibizione di Perth, un torneo nella quale giocherà in coppia con la connazionale diciannovenne Belinda Bencic.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): HAMES HARDEN STRACCIA I RECORD DELLA NBA - Houston Rockets - New York Knicks, una partita che entrerà nella storia, non tanto per la vittoria della squadra di Houston, quanto per la magnifica prestazione di James Harden ala dei Rockets. Il ventisettenne è stato infatti autore di una prestazione magnifica, e alla fine della gara ha totalizzato uno score mai visto, con 53 punti, 17 assist e 16 rimbalzi, numeri mai visti fino adesso sui parquet della maggiore lega americana. Nella giornata da registrare anche la prestazione di Westbrook, con il giocatore dell’Oklahoma che in soli 19 minuti mette a segno il suo record personale: 17 punti, 14 assist e 12 rimbalzi.

