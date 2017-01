16ENNE UCCIDE I GENITORI / Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli: i due amici in penitenziari separati (Quarto Grado, oggi 20 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, NUNZIA DI GIANNI E SALVATORE VINCELLI: I DUE AMICI SEPARATI, IL FIGLIO DELLE VITTIME SPOSTATO A TORINO (QUARTO GRADO, OGGI 20 GENNAIO 2017) - Non si spengono i riflettori sul caso che ha sconvolto l'Italia intera per la sua efferatezza e relativo al duplice omicidio di Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli, genitori del 16enne arrestato. Quest'ultimo si sarebbe macchiato insieme ad un amico di un anno più grande - nonché vero esecutore materiale - dell'uccisione della coppia di Pontelangorino, nel Ferrarese. Il caso sarà affrontato questa sera nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, il programma di Rete 4 e che punterà l'accento, da una parte, sul desiderio del 16enne di eliminare i genitori nei confronti dei quali aveva maturato nel tempo un odio incontrollato, e dall'altra sul legame di amicizia morbosa che lo univa al 17enne. E' per tale ragione, secondo quanto riferito dal padre di quest’ultimo alla trasmissione Pomeriggio 5, che l'amico avrebbe deciso di uccidere, in cambio di mille euro promessi dal figlio delle due vittime ma soprattutto in nome di quell’amicizia rivelatasi malata. Intanto, come riporta il quotidiano La Nuova Ferrara, i due giovani adolescenti nelle ultime ore sarebbero stati separati. Dal loro stato di fermo avvenuto lo scorso 11 gennaio, all’indomani del duplice omicidio, non si sarebbero più incontrati ma, a parte ciò, nelle passate ore il 16enne figlio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni sarebbe stato trasferito nel penitenziario di Torino. L'amico si troverebbe invece recluso nel carcere minorile di Bologna. Una settimana esatta fa, l'avvocato difensore del 16enne, Gloria Bacca, ha incontrato in carcere il suo assistito prima del suo trasferimento a Torino. Solo negli ultimi giorni, secondo le dichiarazioni dei rispettivi legali, i due amici avrebbero iniziato a prendere coscienza di quanto commesso, descrivendoli come molto "provati". "Il mio assistito è molto provato. Posso dire in queste ore in cui si trova lontano dall’amico, si sta rendendo ancora più conto di quanto accaduto": a parlare è l'avvocato Lorenzo Alberti Mangherini, difensore del 17enne, il quale ha evidenziato l'intenzione di depositare presto la richiesta di riesame al fine di far spostare il suo assistito in una comunità. La distanza anche fisica tra i due, avrebbe sottolineato in qualche modo anche l'ipotesi che il 17enne sia stato plagiato dall'amico e figlio di Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli. Una percezione, questa, avuta dagli inquirenti che hanno sottolineato come il primo a confessare sia stato proprio il ragazzo quasi maggiorenne, e non è detto che il 16enne avrebbe mai potuto seguirlo in questo. La loro permanenza in due penitenziari separati da diversi chilometri, infine, potrebbe anche lasciare intendere una diversa strategia difensiva delle due parti anche alla luce della “genuina” collaborazione intravista nel 17enne, esecutore materiale del duplice omicidio dei coniugi Vincelli.

