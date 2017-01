ALLERTA METEO/ Previsioni del tempo: la neve da tregua al nostro paese, salgono le temperature (news oggi, 20 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: LA NEVE DA TREGUA AL NOSTRO PAESE (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Dopo le tragedie che ha vissuto il nostro paese a causa della neve la giornata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, si dovrebbe tornare a sorridere. Le uniche raffiche di neve nel nostro paese le vedremo solamente sulle Marche nella prima mattina quando le temperature saranno ancora piuttosto basse con il problema del gelo che la farà ancora da protagonista. Nella mattinata ci saranno poi temporali su Puglia e Sardegna, mentre ci dovrebbero essere semplici rovesci tra Campania, Basilicata e Calabria. Staremo a vedere come saranno i prossimi giorni, ma di sicuro la sensazione è che si possa vivere un fine settimana piuttosto equilibrato. Nel pomeriggio poi la neve sulle Marche si trasformò in cielo coperto su tutta la regione mentre continueranno a battere i temporali che si sono visti nella prima mattinata. Le temperature minime invece si vedranno attorno ai meno quattro di Trieste e ai meno tre tra Aosta e Milano oltre Bologna. Temperature che ovviamente saliranno nel pomeriggio.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: IL SOLE TORNA PROTAGONISTA (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, torna a farla da protagonista il bel tempo come raccontano le previsioni del tempo. Il sole infatti potrebbe battere su non poche regioni, andando a regalare sorrisi anche e soprattutto a quelle regioni che in queste settimane sono state battute dal freddo e dal gelo. Il sole però più importante lo vedremo su tutto il nord del nostro paese partendo dalla Valle d'Aosta per arrivare fino al Veneto passando per Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e anche gran parte dell'Emilia Romagna. Al sud invece il sole si vedrà nuovamente all'estremo meridione della Puglia. Cielo che sarà comunque coperto su tutto il versante tirrenico. Staremo a vedere se in questi giorni la situazione migliorerà anche per quanto riguarda le temperature che saranno comunque in netto rialzo già da oggi. Basti pensare che le massime le vedremo a Palermo con sedici gradi e a Catania con quattordici.

