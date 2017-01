AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: code per lavori notturni e tratti chiusi (ultime notizie in tempo reale, oggi 20 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 20 GENNAIO 2017). CODE PER LAVORI NOTTURNI E TRATTI CHIUSI - Il bollettino del traffico sul sito istituzionale di autostrade italiane ci parla di situazioni piuttosto complicate nella notte. Sono diversi infatti i lavori che portano a dei tratti chiusi e disagi che arriveranno a protrarsi fino alla mattina di oggi venerdi 20 gennaio 2017. Partiamo dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro zero direzione Genova che rimarrà chiusa fino alle ore cinque di questa mattina tra Genova aeroporto e il bivio A10/A 7 Milano-Genova. Sull'A6 Torino-Savona rimarrà chiuso invece il tratto tra Altare e allacciamento autostradale Genova-Ventimiglia e in questo caso potrebbe protrarsi anche per tutta la giornata. Sull'A13 Bologna-Padova al km 101.1 direzione Bologna rimarrà chiuso il tratto tra Padova industriale e bivio A13/Diramazione Padova sud fino alle sei. Sull'A1 Roma-Napoli invece al km 592.9 direzione Napoli rimarrà chiusa l'uscita Colleferro.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 20 GENNAIO 2017). INCIDENTE SULL'A8 MILANO-VARESE CON 2 KM DI CODA E TRE FERITI - Si è vissuta una giornata di grandi disagi ieri sull'autostrade A8 Milano-Varese in direzione Varese tra Solbiate e Castronno. Si è creata una fila di ben due chilometri di coda perchè è avvenuto attorno alle 10.47 un brutto tamponamento tra due automobili. Come riporta VareseNews.it nell'incidente ci sono stati ben tre feriti e purtroppo ha perso la vita anche un cane. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque persone e due di queste sono riuscite a uscire totalmente illese. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e anche una automedica che ha portato a due codici gialli e uno verde. La situazione è stata piuttosto tumultuosa per tutta la giornata anche se alla fine tutto si è risolto per il meglio. Non dovrebbero esserci delle conseguenze nella giornata di oggi. Staremo a vedere se arriveranno altre notizie in merito anche se la vita dei tre sembra non essere a rischio.

