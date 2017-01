DANIELA ROVERI / News, crolla l'ipotesi del serial killer: la conferma dalle analisi sulle ferite (Quarto Grado, oggi 20 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, ABBANDONATA LA PISTA DEL SERIAL KILLER: SI TORNA A SCAVARE NELLA VITA DELLA VITTIMA (QUARTO GRADO, OGGI 20 GENNAIO 2017) - Il giallo di Colognola relativo al delitto di Daniela Roveri, la manager d'azienda 48enne sgozzata con un solo violento fendente la sera di un mese esatto fa, torna centrale nella trasmissione di Rete 4, Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e con Elena Tambini farà il punto della situazione su uno dei casi più inquietanti dell'ultimo periodo e che ad oggi manca ancora di un movente e dell'arma del delitto (oltre che, ovviamente, del killer). Finora si era temuto la presenza di un terribile serial killer nella zona di Bergamo, capace di seminare vittime sgozzandole con la medesima arma. I dubbi erano sorti alla luce di quanto accaduto a distanza di pochi mesi dall'uccisione di Daniela Roveri. Quattro mesi prima, nella medesima zona ma questa volta a Seriate, si era consumato il delitto di Gianna Del Gaudio, l'ex professoressa anche lei sgozzata all'interno della sua villetta. La tecnica utilizzata dall'assassino delle due donne appariva molto simile e tale circostanza aveva diffuso il panico nell'intera provincia portando all'intervento della Procura che aveva a tal fine chiesto il confronto tra i due medici legali che si erano occupati delle autopsie sui corpi delle donne uccise. Nei giorni scorsi, come reso noto dal sito Bergamosera.it, sarebbe giunta l'attesa conferma da parte degli inquirenti: ad uccidere Daniela Roveri e Gianna Del Gaudio non sarebbe stata la stessa mano. E se ciò ha portato ad un sospiro di sollievo, lasciando cadere definitivamente la pista del serial killer, dall'altro lato ha posto gli inquirenti ad accelerare le indagini al fine di incastrare una volta per tutte i due assassini ancora a piede libero. I medici legali che hanno eseguito le autopsie, dunque, hanno confermato quanto già ipotizzato dagli inquirenti: i due omicidi non sarebbero collegati né collegabili. L'ex professoressa sarebbe infatti stata colpita più volte, mentre Daniela Roveri sarebbe stata finita con un solo violento fendente alla gola, inflitto in modo orizzontale (e non diagonale come la vittima di Seriate) e talmente in profondità da averle provocato una lesione della vertebra. Intanto, come evidenzia L'Eco di Bergamo, le indagini proseguono cercando di trarre dalla vita privata della manager 48enne indizi utili ad immettere gli inquirenti sulla buona strada. A tal fine, nei prossimi giorni potrebbero essere nuovamente convocati gli inquilini del palazzo dove si è consumato il delitto di Colognola e prelevati i campioni salivari per un confronto con l'ipotetico Dna che potrebbe essere ricavato dal bulbo del capello maschile trovato tra le mani di Daniela Roveri. Ad oggi, nessuno dei condomini si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test.

