DELITTO GARLASCO/ News, Chiara Poggi: sulla scena del crimine, impronte, Dna e capelli mai analizzati (Quarto Grado, oggi 20 gennaio 2017)

DELITTO GARLASCO NEWS, CHIARA POGGI: ALTRE TRACCE PRESENTI SULLA SCENA DEL CRIMINE, IMPRONTE, DNA E CAPELLI (QUARTO GRADO, OGGI 20 GENNAIO 2017) - Del delitto di Garlasco, tornato alla ribalta dopo la clamorosa svolta che avrebbe portato all'individuazione di un nuovo Dna maschile sulle unghie di Chiara Poggi, si occuperà questa sera anche la trasmissione Quarto Grado. Un giallo lungo dieci anni, in merito al quale si credeva di aver messo definitivamente la parola fine con l'arresto e la condanna in via definitiva a 16 anni di reclusione a carico di Alberto Stasi, fidanzato della giovane 26enne. Ed invece, tutto sembra essere destinato ad una nuova analisi, dopo l'iscrizione - come atto dovuto - nel registro degli indagati del nome di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Sarebbe suo il Dna rinvenuto sulle unghie della vittima ed ora ci si domanda se realmente, dietro il delitto di Garlasco possa esserci una verità diversa da quella alla quale siamo stati finora abituati a credere. A questi dubbi cercherà di fornire una risposta la Procura di Pavia, in mano alla quale sono finiti i faldoni dell'inchiesta bis legata all'omicidio di Chiara Poggi. Ora che il caso sembra destinato ad essere riaperto, si torna a ripercorrere quanto avvenuto nel corso delle lunghe indagini durate un decennio. A rivelare nuove importanti indiscrezioni è il settimanale diretto da Andrea Biavardi, Giallo, che pone l'accento sulle tracce presenti nella villetta dei Poggi il 13 agosto 2007, ovvero il giorno del delitto della 26enne. Chi ha sempre sostenuto le accuse a carico di Alberto Stasi, ha anche evidenziato l'assoluta assenza, nella villetta divenuta la scena del crimine, di "impronta o traccia attribuibile a sconosciuti". Eppure, nelle loro relazioni i Ris scrivevano l'esatto contrario, parlando di impronte, capelli e Dna mai attribuiti ad alcuno. Alla luce di ciò, è possibile giungere ad una importante deduzione: non esisterebbe solo il Dna sulle unghie di Chiara, fino a poche settimane rimasto ignoto prima di essere attribuito ad Andrea Sempio. Altre tracce presenti, al momento sarebbero sempre rimaste ignote, come mai? Come rivela il settimanale, dopo la svolta avvenuta a distanza di nove anni è probabile che queste tracce possano essere nuovamente prese in considerazione, facendole riemergere dagli archivi dei Ris. Proprio da questi reperti potrebbe emergere quella verità che da anni si cerca nonostante le presunte certezze che solo fino a poche settimane fa sembravano caratterizzare l'intero caso di Garlasco. In casa Poggi, non vi erano solo tracce relative ad impronte mai attribuite e a Dna, ma anche capelli, circa una trentina, lunghi e castani, mai analizzati poiché privi di bulbo in grado di far risalire al profilo genetico. All’epoca del delitto, Andrea Sempio portava i capelli lunghi e, alla luce di questo nuovo retroscena, potrebbe risultare importante un confronto con la struttura dei capelli del neo indagato al fine di fugare ogni dubbio.

