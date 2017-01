DON ANDREA CONTIN/ News, ha un figlio? La rivelazione dell'amante mette in luce nuovi particolari (ultime notizie oggi, 20 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN HA UN FIGLIO? LA RIVELAZIONE DELL'AMANTE METTE IN LUCE NUOVI PARTICOLARI (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Continuano ad emergere particolari scottati su don Andrea Contin, il prete di San Lazzaro, in provincia di Padova, accusato di diversi illeciti a luci rosse. Dopo le rivelazioni sui presunti festini organizzati in canonica, la prostituzione promossa dallo stesso religioso, le ultime indiscrezioni rivelano anche che il prete potrebbe aver avuto un figlio. La notizia proviene dalla deposizione di una 49enne di Padova, che ha rivelato agli inquirenti non solo che don Andrea Contin è già padre, ma che stava anche cercando di avere un secondo figlio con lei. In base ad alcune pagine della denuncia, sottolinea il Corriere del Veneto, il sacerdote sarebbe stato protagonista, proprio con l'amante, di numerosi episodi di percosse, pressioni psicologiche e pratiche di sesso estremo. Stando alle parole della donna, il figlio di don Andrea Contin avrebbe 4 anni e vivrebbe al di fuori della parrocchia, lontano dagli ochi delle autorità. Ma a far raccapricciare ancora di più il naso sarebbe un'altra rivelazione, come sottolinea Il Giornale, ovvero che il sacerdote avrebbe proposto alla donna anche di avere dei rapporti intimi con un cavallo.



DON ANDREA CONTIN, IL VESCOVO DI PADOVA PRENDE LE DISTANZE DAL RELIGIOSO: "CHIEDO IO STESSO PERDONO" (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Continua intanto a prendere le distanze Claudio Cipolla, Vescovo di Padova, che ha scritto una lettera aperta ai fedeli della parrocchia gestita da don Andrea Contin. "Mi vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono", sottolinea all'agenzia di stampa Ansa, offrendo il proprio supporto alla comunità. Il religioso è infatti a conoscenza di quanto le vicende giudiziarie a carico del sacerdote abbiano sconvolto i fedeli nel profondo e che siano profondamente turbati per via del collegamento fra don Andrea Contin e la Chiesa. Quest'ultima, ricorda il vescovo, non è solo simbolo di errori commessi dall'esssere umano, ma anche vessillo di tutti quei preti e diaconi "che hanno sacrificato la vita nella coerenza". Parole di conforto e sincere, volte a non voler sminuire l'impegno sociale e verso l'umanità di una schiera "benefica" della Curia.

