GUERRA CIVILE GAMBIA/ Ultime notizie oggi: truppe del Senegal lo invadono. Terremoto, slavina su hotel Rigopiano: situazione (ultim’ora 20 gennaio)

SENEGAL, LE TRUPPE ENTRANO IN GAMBIA. BARROW NUOVO PRESIDENTE - In Gambia è stato eletto il nuovo presidente Adama Barrow. Questi è sostenuto dalle truppe senegalesi che hanno superato il confine e si sono dirette verso Banjul la capitale. E' un momento politico molto particolare per la Gambia che ha lanciato una vera e propria rivoluzione per la salita al potere del nuovo presidente. E' così che le truppe del Senegal hanno deciso l'invasione facendo parte dell'organizzazione che raggruppa tutti insieme i paesi che fanno parte dell'Africa dell'ovest e cioè l'Ecowas. Staremo a vedere se ci saranno dei problemi in merito per una situazione che sta diventando abbastanza rovente. Nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità proprio in merito a questo. Aspettiamo anche le prime parole del presidente del Gambia Adama Barrow.

TERREMOTO, HOTEL RIGOPIANO, UNA SLAVINA LO DISTRUGGE. Terremoti e maltempo stanno falcidiando da giorni le popolazioni delle regioni Umbria, Abruzzo e Lazio e non ci sono segnali che facciano pensare a dei miglioramenti. In giornata l'Hotel Rigopiano, situato nel cuore del Gran Sasso, è stato colpito da una slavina. L'evento è stato causato dalle forti nevicate che si stanno abbattendo da giorni sulla regione. I soccorritori hanno avuto diverse difficoltà a raggiungere il posto e adesso sono al lavoro per tentare di estrarre le persone sepolte sotto i detriti e le macerie. Sono state chiamate in causa anche le unità cinofile, che però al momento non hanno rilevato nulla. Seguiranno aggiornamenti puntuali e costanti su questa terribile vicenda.

TRAGEDIA IN INDIA, SCONTRO FA UN AUTOBUS E UN CAMION: MORTI OLTRE VENTI BIMBI - Questa mattina si è consumata una tragedia enorme in India, dopo che uno scontro frontale fra un autobus della scuola e un camion ha causato la morte di circa venticinque bambini. L'incidente è avvenuto nello stato di Uttar Pradesh, nel distretto di Etah. Il bilancio parla anche di trentasei bambini feriti. I soccorsi sono sopraggiunti in tempi brevi, tagliando le lamiere che intrappolavano all'interno del veicolo i giovani studenti. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembrerebbe che lo stesso autista dell'autobus abbia azzardato un sorpasso, trovandosi di fronte il camion e non riuscendo ad evitare l'impatto mortale.

MORTO UN CACCIATORE, TUTTO ACCADUTO DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA. TIRATORE INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO - Un uomo, un cacciatore, è morto in mattinata nei pressi di Zola Predosa, località in provincia di Bologna. L'ottantenne è stato colpito dl suo compagno di caccia, un uomo di quarant'anni che lo ha colpito in maniera fortuita e involontaria. La dinamica sarebbe la seguente: l'uomo ha visto qualcosa muoversi e, convinto che fosse un animale, ha lasciato partire uno sparo, colpendo alla nuca la vittima. Il tiratore è ancora in stato di choc, e non riesce ad accettare quello che è successo. L'autopsia, disposta dal pubblico ministero Michele Martorelli, chiarirà molte cose; nel frattempo il cacciatore è indagato per aver commesso un omicidio colposo. Inoltre non è da escludere la possibilità che il fucile fosse stato caricato con dei pallettoni, munizioni che in Italia sono vietate - Un uomo, un cacciatore, è morto in mattinata nei pressi di Zola Predosa, località in provincia di Bologna. L'ottantenne è stato colpito dl suo compagno di caccia, un uomo di quarant'anni che lo ha colpito in maniera fortuita e involontaria. La dinamica sarebbe la seguente: l'uomo ha visto qualcosa muoversi e, convinto che fosse un animale, ha lasciato partire uno sparo, colpendo alla nuca la vittima. Il tiratore è ancora in stato di choc, e non riesce ad accettare quello che è successo. L'autopsia, disposta dal pubblico ministero Michele Martorelli, chiarirà molte cose; nel frattempo il cacciatore è indagato per aver commesso un omicidio colposo. Inoltre non è da escludere la possibilità che il fucile fosse stato caricato con dei pallettoni, munizioni che in Italia sono vietate MOTO GP, PRESENTATA LA NUOVA YAMAHA DI VALENTINO ROSSI - È la Yamaha di Valentino Rossi, la moto che per prima viene conosciuta dagli appassionati di motociclismo. Il cavallo d’acciaio denominato M1 2017, è stata presentata all’interno di un grandioso evento organizzato dallo sponsor principale Telefonica, a Madrid. La moto molto bella, sempre nella classica livrea blu elettrico, a quanto si dice è anche molto veloce, e ha risolto i problemi di assetto che avevano di fatto contraddistinto la stagione scorsa. Essa si candida a portare finalmente Valentino, a conquistare quella decima vittoria nella classe regina, del massimo campionato motociclistico. All’evento come di prassi presenti i due piloti Yamaha, con "the doc" che è apparso già aver raggiunto un buon feeling con il suo nuovo compagno di squadra, Maverik Vinales. MANCHESTER UNITED, IL CLUB PIU' RICCO DEL MONDO - Un attenta gestione delle spese e una maggiore attenzione alla vendita del merchandiser, ha portato i "Red Devils" a conquistare il primo posto come società di calcio più ricca al mondo. La squadra allenata dallo "special one", nonostante sia lontana dalla massima competizione europea da due anni, ha superato di slancio il Real Madrid, con i Blancos che scivolano ai margini del podio, superati finanche dai cugini del Barcellona. Il Manchester nell’anno appena passato ha infatti denunciato ricavi per 689 milioni di euro, a fronte di quelli del Real Madrid che superano di poco i 620. Prima delle italiane in questa speciale classifica economica, la Juventus con ricavi per soli 341 milioni di euro. Chiude la top 20 il Leicester di Cladio Ranieri, la cui vincita della Premier ha portato in dote ben 172 milioni di euro.

ARMANDO MARADONA, EPISODIO A LIETO FINE - Un piccolo inconveniente quello che ha interessato Diego Armando Maradona, al suo rientro in Italia. Il campione invitato ad una cena di rappresentanza presso l’hotel Vesuvio di Napoli, ha assistito infatti impotente al furto della maglietta numero dieci dell’Argentina, che indossava durante la partita con l’Inghilterra passata alla storia per il suo goal di mano. La maglietta che appartiene ad un collezionista napoletano, ha un valore di oltre 150.000 euro, ed era stata sottratta dopo che il campione argentino gli aveva apposto il suo autografo. Le indagini hanno permesso di accertare, che l’autore del furto era un professionista ammalato di cleptomania, una volta scoperto il ladro ha restituito il maltolto, mente il proprietario ha fatto decadere la denuncia di furto. - Un piccolo inconveniente quello che ha interessato Diego Armando Maradona, al suo rientro in Italia. Il campione invitato ad una cena di rappresentanza presso l’hotel Vesuvio di Napoli, ha assistito infatti impotente al furto della maglietta numero dieci dell’Argentina, che indossava durante la partita con l’Inghilterra passata alla storia per il suo goal di mano. La maglietta che appartiene ad un collezionista napoletano, ha un valore di oltre 150.000 euro, ed era stata sottratta dopo che il campione argentino gli aveva apposto il suo autografo. Le indagini hanno permesso di accertare, che l’autore del furto era un professionista ammalato di cleptomania, una volta scoperto il ladro ha restituito il maltolto, mente il proprietario ha fatto decadere la denuncia di furto.

VAN BANSTEN, LE RIFORME E LA RIVOLUZIONE - Una vera e propria rivoluzione quella che immagina Marco Van Basten, indimenticabile centravanti del Milan di Sacchi, e adesso alla Fifa in qualità di delegato per l’innovazione. Le idee di Van Basten più che innovatrici tenderebbero a cambiare radicalmente il gioco più bello del mondo, con l’introduzione di una regola che prevedrebbe l’abolizione dei rigori, e l’introduzione di cinque tiri liberi denominati "Shoot Out". Radicale anche la ricetta per le polemiche sul fuorigioco, che per il grande giocatore olandese dovrebbe essere abolito alla radice, cosi come radicale l’introduzione del cartellino giallo automatico per i giocatori, che non essendo capitani discutono con l’arbitro. Fino adesso le proposte hanno però avuto solamente un coro di critiche dagli addetti ai lavori, spaventati che potrebbero snaturare completamente il gioco.

© Riproduzione Riservata.