HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA/ Terremoto e neve non spiegano tutto

SLAVINA SULL'HOTEL RIGOPIANO. Un panorama apocalittico. Una montagna che avrebbe dovuto essere meta di svago, di divertimento, di silenzio e riflessione. Invece l'unico silenzio di queste ore è quello di risposta ai soccorritori che urlano davanti alla montagna "C'è qualcuno?". Ma nessuno risponde.

L'albergo di Rigopiano era un luogo di vacanza, un hotel con la piscina riscaldata e il cielo a vista, grazie a una cupola di vetro che immergeva nella montagna. Costruito negli anni Settanta, era stato reso famoso negli anni passati quando ebbe come testimonial Barbara D'Urso. "L'Hotel Rigopiano era il mio nido nel quale mi rifugiavo quando non ero in diretta, l'ho fatto per anni fino a qualche mese fa. Le foto che pubblico spesso dei miei amati cani in montagna sono i cani che vivono lì. Conosco tutte le persone meravigliose che ci lavorano e che ora verranno salvate, io sto pregando per questo. Alberto, Marinella, Fabio e tutti gli altri... Prego per i soccorritori che in questo momento stanno facendo l'impossibile", ha scritto la conduttrice sulla sua pagina Facebook.

Adesso dell'albergo rimangono macerie travolte dalla slavina e trascinate per metri. Uno spostamento che ha reso ancor più difficile i soccorsi. Trentacinque persone in tutto erano nell'albergo al momento della tragedia, tra clienti e personale, molti già con la valigia nella hall per andare via, in attesa di un mezzo che liberasse la strada. Quel mezzo non è mai arrivato. Il direttore dell'albergo, Bruno Di Tommaso, ha raccontato a Canale 5 la sua testimonianza. "Ero sceso per coordinare da Pescara le operazioni di soccorso per lo sgombero neve — spiega — poi la situazione alle 17 è precipitata. Per questo non ero lì". Il direttore stava comunicando con messaggi con il nipote, gestore dell'albergo, Roberto Del Rosso. "L'avevo sentito alle 16 — ha detto Di Tommaso — attraverso messaggini, stavo aggiornando i ragazzi sulla situazione. Roberto era preoccupato per la tanta neve. Tutto lo staff era radunato al bar, mentre gli ospiti si trovavano nella hall perché stavano per andare via".

Serviva uno spazzaneve, richiesto, annunciato, atteso. Ma mai arrivato. Anche per la bufera in corso. E' quanto emerge nelle prime ricostruzioni. Nel pomeriggio di ieri una denuncia sui ritardi dei soccorsi, con accusa alla Prefettura, è stata lanciata ai microfoni Rai da Quintino Marcella, docente all'alberghiero, ristoratore e datore di lavoro di Giampiero Parete, il superstite della valanga che proprio al ristoratore aveva lanciato l'allarme. "Ho chiamato la Polizia che mi ha passato una coordinatrice della Prefettura la quale mi ha detto 'abbiamo parlato due ore fa col direttore dell'albergo e lì non c'è nulla'. Io ho insistito affinché mandassero i soccorsi, ma mi è stato detto che non era successo nulla. Ho provato a chiamare anche gli altri e forse questo ha ostacolato i soccorsi. Ho chiamato tutti, 113, 112, 118, 117, 115, oltre a messaggi ad amici e in paese. A Giampiero dicevo che stavamo arrivando, non pensavo ci fossero tutte queste difficoltà".