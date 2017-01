Hotel Rigopiano, slavina / Video, ultime notizie Pescara: ricerca dispersi e la polemica di Guido Bertolaso (Farindola, oggi 20 gennaio 2017)

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: FRA I DISPERSI ANCHE TRE BAMBINI - La tragedia che ha colpito l'hotel Rigopiano di Farindola, sommerso da detriti e neve, sta vedendo impegnate diverse squadre di soccorso, alla ricerca dei superstiti. In queste ore sono stati resi noti tutti i nomi di chi si trovava nel resort al momento della slavina, fra cui tre bambini. La più piccola, che risulta fra i registrati in Questura, ha appena 6 anni, ma c'è anche il fratellino di due anni più grande. Sono Ludovica e Gianfilippo Parete, i figli del superstite che in queste ore sta sperando di ottenere notizie positive riguardo alla sua famiglia. Fra i dispersi risulta anche un altro bambino, di sette anni, figlio deel 41enne Domenico Di Michelangelo e di Marina Serraiocco, di 37 anni. Molti erano sul punto di andare via ed attendevano solo che la strada venisse sgomberata dallo spalaneve. Il timore delle autorità è che non ci sia alcun superstite, fatto salvo per le due persone che si sono riuscite e salvare dal disastro perché si trovavano nel parcheggio, a bordo della propria auto. Non compaiono invece fra gli ospiti dell'hotel Rigopiano i due fidanzati Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, entrambi residenti di Castignano. Come sottolinea La Stampa, i due giovani si trovavano in Abruzzo per una vacanza i due giorni, da cui poi sarebbero ripartiti verso il Piceno.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI PRIMI SOCCORSI ALL’HOTEL RIGOPIANO

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: È RICERCA DEI DISPERSI (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Sono purtroppo davvero flebili le speranze di ritrovare qualche disperso vivo nell’Hotel Rigopiano, l’albergo resort sotto il Gran Sasso che due sere fa ha subito la tragica invasione improvvisa della valanga di neve staccatasi da 2400metri di altitudine. La discesa a velocità impressionante ha travolto l’Hotel addirittura facendolo spostare di almeno 10 metri, come segnalano gli uomini del Soccorso Alpino: il terremoto ha provocato il distacco della frana che travolgendo alberi e la gran quantità di neve ha generato la slavina che purtroppo si è abbattuta sull’hotel sopra Farindola (Pescara), con 35 persone rimaste intrappolate e al momento solo due sopravvissuti in attesa delle continue ricerche continuate durante la notte. La ricerca dei soccorsi ha però subito ieri qualche polemica di troppo dopo le parole di Guido Bertolaso - e soprattutto i tanti commenti ignoranti sui social che hanno attaccato senza coscienza di causa il lavoro della Protezione Civile. «Sgomento. E' quello che provo mentre scorrono le notizie di una nuova, terribile, serie di scosse sismiche, tutte sopra al quinto grado della scala Richter, nei territori già martoriati dai terremoti di agosto e ottobre scorso. Lo Stato è assente. Abbiamo, forse, toccato il punto più basso. E ora occorrono visione e serietà», dice l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso al Tempo. Secondo il responsabile della ricostruzione durante il terremoto a L’Aquila 2009, il problema è tutto politico: «Tutti gli uomini impegnati sul campo stanno facendo i miracoli, ma il corpo non funziona se non funziona la testa, e non possiamo ignorare che stiamo assistendo ad una situazione inaccettabile, figlia delle scelte sbagliate adottate nei mesi scorsi. Da quando, cioè l'ex premier Matteo Renzi in occasione del sisma di agosto, per dar parvenza di efficientismo ha nominato, ancora in fase di piena emergenza, Vasco Errani commissario alla ricostruzione». Le polemiche volano, la neve intanto scende ancora, il terremoto spaventa e la speranza fa scavare ancora: decidere cosa far prevalere, questo è forse il problema più urgente.

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: IL RACCONTO DEL SUPERSTITE (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Proseguono all'Hotel Rigopiano sommerso da una slavina due sere fa, le operazioni di soccorso per salvare le 30 persone rimaste intrappolate dalla neve e dalle macerie. L'hotel Rigopiano si trova nel comune di Farindola in provincia di Pescara: la slavina che lo ha sommerso è stata una conseguenza delle scosse di terremoto che hanno colpito ieri il centro Italia. Due persone sono sopravvissute alla valanga. Uno dei due superstiti, come riporta l'agenzia di stampa Askanews, si chiama Giampiero Parete. Sotto l'Hotel Rigopiano sono rimasti però i suoi due bambini e la moglie. L'uomo in stato di choc ha raccontato ad un amico: "Ho perso tutto. Lì sotto ci sono mia moglie e i miei due figli Ludovica, che ha sei anni, e Gianfilippo, di 8 anni". Il numero delle persone disperse, secondo quanto riferito dal prefetto di Pescara Francesco Provolo, è stato fornito "dal manutentore dell'hotel che insieme a un cliente si trovava fuori: ci ha detto che lui aveva notato la presenza di 20 persone più qualche bambino e 7-8 dipendenti".

