MELANIA TRUMP & IVANKA TRUMP / La moglie e la figlia del Presidente Usa: chi sarà la vera first lady? (Inauguration Day, oggi 20 gennaio 2017)

MELANIA TRUMP & IVANKA TRUMP: LA MOGLIE ALLA RICERCA DELLO STILE (INAUGURATION DAY, OGGI 20 GENNAIO 2017) - Con la presenza di Melania e Trump e Ivanka Trump, è forse la prima volta che di fronte ad un nuovo presidente degli Stati Uniti appena eletto e in procinto di insediarsi alla Casa Bianca ufficialmente - oggi in America è appunto l’Inauguration Day - non sia del tutto chiaro chi realmente sarà la first lady. Eppure in dati dovrebbero esserci tutti: giovane, bellissima, molto ricca e silenziosa al punto giusto, insomma la degna inquilina della Casa Bianca affianco al suo marito e da molti criticatisismo Donald Trump. Eppure la presenza “ingombrante” della meravigliosa figlia di primo letto di Donald, Ivanka Trump, rischia di oscurare la stella di Melania; per questo motivo forse, ieri sera al concerto al Lincoln Memorial e poi alla cena pre-inaugurale alla Union Station ha sfoderato un abito che non passava certo inosservato. Tutto d’oro, completamente luccicante e assai aderente che metteva in risalto tutte le forme presidenziali. Chiamata da alcuni ieri sera in America la Golden Lady, il vestito di Melania Trump, «era una visione in un abito fasciante oro, lungo fino ai piedi, creato su misura da Reem Acra. Chioma voluminosa, trucco delicato e tanti per l’ex modella che si è distinta sul palco, dimostrandosi sempre più sciolta e a suo agio. Ralph Lauren sembra essere il designer scelto dalla Trump per l’insediamento», nota il blog LookDaVip di Mediaset. Oggi come apparirà alla grande cerimonia di insediamento del marito? Ancora nessun dettaglio eppure dovrà di già dimostrare di essere qualcosa di più della meravigliosa “golden lady”, ovvero una “semplice” first lady…

MELANIA TRUMP & IVANKA TRUMP: È LA FIGLIA LA VERA FIRST LADY? (INAUGURATION DAY, OGGI 20 GENNAIO 2017) - E se fosse Ivanka Trump la vera first lady del nuovo presidente Usa? Oggi per l’inaugurazion day i riflettori saranno quasi tutti su Donald Trump e la moglie Melania, la sua matrigna con cui pare ci sia comunque un ottimo rapporto. Eppure Ivanka, con il suo stile e la sua impeccabile modalità di approccio di stampa, fan, critici e imprenditori, potrebbe davvero seriamente compiere il primo passo nella storia dei Presidenti Usa come la figlia più importante della madre (in questo caso, matrigna). Come riporta in un lungo reportage il settimanale di moda “Amica”, la First Daughter appare sempre più come la vera regina dei riflettori “presidenziali”: Ivanka Trump è sbarcata a Washington, per la cerimonia di insediamento di papà come Presidente degli Stati Uniti, con un look che ha ricordato e molto Jackie Kennedy. «Il figlio minore Theodore in braccio e la figlia a fianco, il look green (non greenery) smeraldo accecante, i capelli biondi lunghi al vento, gli occhiali da sole, il passo da master of the universe, il marito (principe consorte membro ufficiale del team presidenziale) qualche passo indietro», sottolinea il settimanale. Con Melania che stare spesso lontano dalla Casa Bianca per far studiare il figlio Madden a New York, la meraviglia Ivanka potrebbe aver spazio libero per conquistarsi i favori dei riflettori e dei critici, nella veste di vera donna forte della Casa Bianca.

