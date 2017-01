SCUOLE CHIUSE/ Oggi terremoto ultime notizie: ancora stop lezioni in Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo. Studenti a casa anche a Campobasso (20 gennaio)

SCUOLE CHIUSE PER TERREMOTO: STUDENTI A CASA IN UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Continuano a restare chiuse le scuole anche oggi nelle regioni colpite dal terremoto di mercoledì scorso 18 gennaio e già devastate dal maltempo dei giorni precedenti. Gli studenti restano quindi a casa in varie città di alcune regioni del Centro Italia: Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo. Sono in corso nelle scuole chiuse le verifiche di stabilità degli edifici proprio in seguito al terremoto. Secondo l'elenco pubblicato da Studenti.it sono queste le città in cui le lezioni restano sospese oggi venerdì 20 gennaio e domani sabato 21. In Umbria scuole chiuse a: Terni, Foligno. Nelle Marche scuole chiuse a: Ascoli Piceno, Macerata. Nel Lazio scuole chiuse a: Monterotondo. In Abruzzo scuole chiuse a: Teramo, Chieti, Pescara, L'Aquila, Roseto degli Abruzzi, Fossacesia. Le scuole chiuse in questi comuni sono quelle di ogni ordine e grado: la ripresa dell'attività didattica è prevista per lunedì prossimo 23 gennaio.

SCUOLE CHIUSE PER TERREMOTO: STUDENTI A CASA ANCHE IN MOLISE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Scuole chiuse oggi anche in Molise. Non solo nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma gli istituti sono stati chiusi per precauzione e per le dovute verifiche post terremoto. Anche il maltempo ha causato la chiusura delle scuole in alcune regioni. Tra queste c'è il Molise dove anche oggi gli studenti di vari comuni resteranno a casa. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Molise la situazione dal punto di vista meteorologico resta critica nella regione anche oggi, poi è previsto un lento miglioramento. Per questo motivo le lezioni restano sospese anche oggi venerdì 20 gennaio. Le scuole sono infatti chiuse nei seguenti centri del Molise: Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Bonefro, Campobasso, Capracotta, Casacalenda, Cercemaggiore (anche domani sabato 21), Cercecpiccola, Frosolone, Montorio nei Frentani, Morrone, Oratino, Petrella Tifernina, Poggio Sannita, Ripabottoni, Ripalimosani, San Giuliano del Sannio, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Vastogiradi.

