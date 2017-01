Sallusti Vs Jebreal / Scontro su Donald Trump: "Sei una radical chic". La replica: "Tu un razzista misogino" (oggi, 20 gennaio 2017)

SALLUSTI VS JEBREAL: SCONTRO SU DONALD TRUMP. "SEI UNA RADICAL CHIC", "TU UN RAZZISTA MISOGINO (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Duro scontro tra Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e la famosa giornalista israeliana naturalizzata italiana Rula Jebreal: tra i due sono volate parole grosse a Piazza Pulita mentre si parlava dell'imminente insediamento di Donald Prezzo, neo eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Mentre stavano discutendo, Alessandro Sallusti ha iniziato a parlare di Rula Jebreal dicendo: "È una collega brava, un po' esponente dei radical chic transeuropeo che fa sponda dai salotti di New York, Parigi, Londra e Milano. A gente così Trump non piace". Immediata la risposta di Rula Jebreal, che ha detto: "Quando uno inizia con gli insulti personali ha già perso il dibattito. Se hai delle idee contrarie alle mie, puoi argomentarle e dibatterle. Sono una radical chic? E allora tu sei un razzista". Alessandro Sallusti ha poi detto alla giornalista che la vedeva agitava e lei, con molta calma, ha risposto: "Quando un uomo dice a una donna che la vede agitata è anche un po' misogino".

SALLUSTI VS JEBREAL: SCONTRO SU DONALD TRUMP (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Oggetto della discussione tra Alessandro Sallusti e Rula Jebreal è stata l'imminente salita di Donald Trump alla Casa Bianca. Rula Jebreal ha risposto alla domanda del conduttore di Piazza Pulita "Come sarà l'America domani" dicendo che gli Stati Uniti stanno per trovarsi con alla guida del paese un uomo che ha avuto l'appoggio del Ku Klux Klan e che ha nominato nel suo gabinetto persone accusate di xenofobia, misoginia e razzismo. Questo è stato l'intervento di Rula Jebreal che ha scatenato Alessandro Sallusti, che l'ha definita radical chic. Lo scontro è ovviamente stato ripreso da tutti i media e sta suscitando un grande dibattito per le parole che sono volate tra i due, facendo andare il dibattito televisivo un po' sopra le righe. Donald Trump si è insediato oggi alla presidenza degli Stati Uniti d'America e numerose proteste sono oggi in corso in tutta l'America: insomma, probabilmente quello tra Alessandro Sallusti e Rula Jebreal non sarà l'ultimo dibattito acceso a cui assisteremo.

