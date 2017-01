Slavina Hotel Rigopiano, novità / Come hanno fatto a sopravvivere alla valanga? Nessun trauma grave e ampia sacca d’aria (oggi, 20 gennaio 2017)

SLAVINA HOTEL RIGOPIANO NOVITA', COME SI PUO' SOPRAVVIVERE A UNA VALANGA? LE ANALOGIE CON I TERREMOTI (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Dopo 42 ore dalla slavina che ha sotterrato l'hotel Rigopiano di Farindola in provincia di Pescara si attendono ulteriori novità dopo che sei persone, tra cui anche bambini, sono state estratte vive dalla neve. Le domanda che ci si pone è: come hanno fatto a sopravvivere alla valanga? I soccorritori sono riusciti ad arrivare ai superstiti anche grazie all'aiuto dei cani che li hanno individuati. Gli uomini del soccorso li hanno trovati nella zona delle cucine sotto un solaio dell'hotel Rigopiano. Tra di loro sono stati estratti una mamma e un bambino: si tratta della moglie e del figlio di Giampiero Parete, il superstite della slavina che non è rimasto intrappolato sotto la massa di neve perché al momento della valanga si trovava al di fuori dell'albergo. Come spiega al Corriere della Sera Giacomo Strapazzon, vicedirettore dell’Eurac, l’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna, non esistono curve di sopravvivenza di persone sopravvissute in valanghe su edifici ma "i principi sono gli stessi, serve una sacca d’aria dove respirare e se non si è a diretto contatto con la neve si può sopravvivere, anche per giorni, proprio come nei terremoti".

SLAVINA HOTEL RIGOPIANO NOVITA', COME SI PUO' SOPRAVVIVERE A UNA VALANGA? (OGGI, 20 GENNAIO 2017): NESSUN TRAUMA GRAVE E SACCA D'ARIA - A una slavina si può sopravvivere anche molte ore. Lo dimostrano casi del passato ma anche quello recente dell'hotel Rigopiano dove dopo 42 ore dalla slavina sono state individuate vive 6 persone. Le probabilità di sopravvivere sotto una valanga sono superiori al 90%, come ricorda il Corriere della Sera, se le vittime sono estratte entro 18 minuti: questo avviene però solo in presenza di vie aeree aperte che consentono il passaggio dell’aria. All'hotel Rigopiano sommerso dalla slavina è successo qualcosa di diverso che ha permesso la sopravvivenza di alcuni ospiti dell'albergo. Le novità sono spiegate al quotidiano da Giacomo Strapazzon, vicedirettore dell’Eurac, l’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna: "Due cose sono fondamentali: non bisogna essere feriti gravemente, perché questo potrebbe tramutarsi in un’ulteriore compromissione delle risposte al freddo e alla tolleranza di uno stato di ipotermia che già di per sé aumenta il pericolo di sanguinamento e quindi di un possibile stato di choc. Secondo, bisogna trovarsi in una sacca d’aria sufficiente per respirare e verosimilmente è quello che è successo ai sopravvissuti in Abruzzo ritrovati sotto un solaio dove pur circondati dalla neve e dai detriti hanno avuto ossigeno a sufficienza per diverse ore".

