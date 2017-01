TRIFONE E TERESA / News, Giosuè Ruotolo: riprende il processo, la parola ai coinquilini (Ultime notizie oggi, 20 gennaio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO, IN AULA ATTESI I DUE COINQUILINI DELL’IMPUTATO (OGGI 20 GENNAIO 2017) - Questa mattina in Corte d'Assise di Udine si svolgerà una nuova importante udienza del processo a carico di Giosuè Ruotolo, unico imputato per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. L'accusa non retrocede di un solo passo nel confermare tutti i dubbi e gli indizi contro l'ex militare di Somma Vesuviano e che, a sua detta, uccise a colpi di pistola la coppia di fidanzati, mentre si trovava nel parcheggio del Palasport di Pordenone, il 17 marzo 2015. Questa volta in aula, pronti a deporre al cospetto dei giudici, ci saranno i due coinquilini del 27enne, Sergio Romano e Daniele Renna. Come rivela il quotidiano Il Messaggero Veneto nel darne notizia, i due testi sono stati chiamati sia dall'accusa che dalla difesa. I due giovani furono anche coloro che, dopo aver inizialmente fornito l'alibi a Giosuè Ruotolo, confermarono la sua avversione nei confronti di Trifone e Teresa. Eppure, l'avvocato Nicodemo Gentile, uno dei legali delle parti civili e difensore del fratello del militare ucciso, sarebbe convinto dell'avversione nei confronti delle due vittime anche da parte dei due testimoni. A testimonianza della sua tesi, alcuni messaggi nei quali Teresa veniva descritta in modo dispregiativo come "la principessa". L'appartamento condiviso insieme a Giosuè Ruotolo, dunque, per il legale si era trasformato "in un vero e proprio covo delle ostilità" ed è proprio la condotta dei due coinquilini, sempre a detta dell'avvocato Nicodemo Gentile, ad aver "contribuito a creare quell’ambiente malevolo che ha costituito il terreno fertile dove sarebbe attecchito il proposito criminale di Ruotolo". La speranza, in vista della loro testimonianza, è che possa emergere tutta la verità sui reali rapporti esistenti tra Giosuè Ruotolo e Trifone e Teresa. Romano e Renna sono stati chiamati in qualità di testimoni anche dalla difesa di Ruotolo, al fine di fare chiarezza sulla presunta lite avvenuta tra l'imputato e Ragone. Stando a quanto reso noto dall'avvocato Roberto Rigoni Stern, i due testi parlarono della lite avvenuta fuori dalla palestra tra Trifone ed il suo assistito solo nell'ultima audizione. Da questa lite, secondo gli inquirenti, avrebbe preso il via il desiderio di Ruotolo di vendicarsi, poi sfociato in delitto. "Secondo noi questa lite non c’è mai stata, e peraltro non ne hanno mai parlato prima dell'ultima audizione nelle moltissime volte in cui sono stati sentiti dagli inquirenti", ha chiosato l'avvocato di Giosuè, lasciando così intendere la linea difensiva da adottare nell'ambito della nuova udienza sulle morti di Trifone e Teresa.

