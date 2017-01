ALLERTA METEO/ Previsioni del tempo: sole protagonista, ma ancora neve in Centro Italia (oggi 21 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: IL SOLE PROTAGONISTA, WEEKEND DI BEL TEMPO (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Torna il sole protagonista in Italia e dopo la bella giornata di ieri anche oggi, sabato 21 gennaio 2017, ci saranno buone previsioni del tempo. Al nord è previsto sia la mattina che nel pomeriggio sole con poche nuvole e nebbia solo in Pianura Padana. Il sole dovrebbe essere presente anche su tutto l'arco tirrenico partendo dalla Liguria e arrivando in Puglia passando da Toscana, Lazio e Campania. Il bel tempo regalerà una giornata calda anche in Sicilia dove però sono previste delle piogge nella parte estremamente orientale dell'isola. Attenzione ai cambi repentini di temperatura che si possono vivere in questa stagione, ma in questo weekend gli italiani potrebbero anche regalarsi giornate di passeggiate e anche di tranquillità dopo alcuni periodi di freddo e gelo. Le temperature massime saranno ancora a Palermo con sedici gradi e a Catania con quattordici. Pensare che anche al mattino a Palermo ci saranno già undici gradi e a Catania dodici.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ATTENZIONE ALLA NEVE ANCORA PRESENTE AL CENTRO ITALIA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Nella giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2017, continuerà a cadere la neve nell'entroterra abruzzese anche se in quantità minore rispetto alle giornate passate. Le temperature comunque porteranno gelo su diverse parti del nostro paese con tutta la costiera adriatica che sarà protagonista di cielo nuvoloso e anche di tante precipitazioni dalle Marche fino alla Puglia passando anche per l'Abruzzo. Il cielo sarà coperto e si prevedono temporali anche in Sardegna per tutta la giornata. Nel pomeriggio poi il tempo peggiorerà anche nella parte estremamente a sud della Calabria dove inizieranno ad esserci alcune precipitazioni. Le temperature minime le vedremo ad Aosta dove il termometro scenderà di mattina a meno sei gradi, attenzione però anche ai meno quattro di Torino, Milano, Trieste e Bologna. Attenzione all'escursione termica che vedrà in questi giorni cambi repentini e improvvisi di temperatura.

