AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente nella notte sull'A1 e coda di 1 km (ultime notizie in tempo reale, oggi 21 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 GENNAIO 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A1 E CODA DI 1 KM - Nella notte c'è stato un incidente sull'Autostrada A1 Firenze-Roma che ha portato a generarsi una coda di un chilometro tra Orvieto e Attigliano al km 479.5 direzione Napoli. Probabile che la giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2017, non riporterà dei problemi in merito e già da questa mattina la situazione dovrebbe essere agibile. Sicuramente l'intervento tempestivo degli addetti ai lavori avrà facilitato la risoluzione del problema che nella notte proprio tra Orvieto e Attigliano è stato molto importante. Di certo il maltempo e l'ondata di gelo non potrà aver favorito la situazione e il ripristino di una situazione di viabilità normale. Staremo a vedere nella giornata di oggi, sempre seguendo il sito istituzionale di autostrade italiane, quale sarà la situazione legata proprio al traffico e alle code generate magari anche dal maltempo e non necessariamente da incidenti stradali.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 GENNAIO 2017). CONTINUANO I PROBLEMI LEGATI A MALTEMPO E LAVORI - La giornata di oggi, sabato 21 genanio 2017, continuerà ad essere segnata da problemi legati al maltempo e ai lavori in corso. Nella notte sono stati segnalati due cantieri sul sito istituzionale delle autostrade italiane. Partiamo dall'A13 diramazione per Padova Sud al km 0 direzione Autostrada Bologna-Padova dove è rimasto chiuso il tratto tra il bivio SS 516 Piovese e il bivio diramazione Padova sud / A13 Bologna-Padova tutto questo fino alle ore sei. Sull'A1 Milano-Padova al km 90.4 direzione Milano rimarrà chiusa fino alle sei invece per lavori l'entrata Fidenza. Invece per quanto riguarda il maltempo è stato segnalato vento forte sull'A1 Roma-Napoli tra Cassino e il nodo A1 / Villa Literno-Pomigliano. Attenzione alle strade ghiacciate e anche agli obblighi di catene a bordo che spesso sono vigenti in diverse località in questi giorni. Diverse situazioni poi saranno governate anche dalle precauzioni che saranno messe in atto soprattutto quando ci sarà la necessità di affrontare un lungo viaggio in macchina. Sarà allora consigliabile controllare le previsioni del tempo.

