BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA/ Ultime notizie domani domenica ecologica: prima giornata antismog dell'anno (oggi 21 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, DOMANI DOMENICA ECOLOGICA (ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2017) - Previsto domani il blocco del traffico auto a Roma per la domenica ecologica. Domani 22 gennaio 2017 nella Capitale scatterà lo stop alle auto. Si tratta della seconda delle quattro domeniche ecologiche della stagione, la prima del 2017. Durante il blocco del traffico auto a Roma sarà applicato, si legge sul sito del Comune, "il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata "Fascia Verde" del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano)". Domani, in concomitanza con la domenica ecologica, è in programma anche la partita di calcio allo stadio Olimpico Roma-Cagliari: per garantire il regolare afflusso dei tifosi il sindaco Virginia Raggi ha disposto una rimodulazione dell'orario blocco del traffico auto a Roma. Lo stop alle auto avverrà quindi nei seguenti orari: 07.30 - 12.30 e 15.30 - 19. L'obiettivo della domenica ecologica è quello di, spiega il comune, "contenere e prevenire l’inquinamento atmosferico. Roma presenta, infatti, criticità in termini di qualità dell’aria, soprattutto nel periodo invernale. Le giornate di chiusura al traffico costituiscono, inoltre, uno strumento utile a sensibilizzare la cittadinanza contribuendo alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita".

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, DOMANI DOMENICA ECOLOGICA (ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2017). I VEICOLI ESENTATI - Saranno esentati domani, nella domenica ecologica, dal blocco del traffico auto a Roma alcune categorie di auto. Questo è l'elenco pubblicato sul sito del Comune: le restrizioni alla circolazione non saranno applicate ai "veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro ‘6’; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro ‘6’; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro ‘2’; i motocicli a 4 tempi Euro ‘3’". Domani sarà anche previsto il contenimento delle emissioni degli impianti di riscaldamento per cercare di abbassare i livelli di inquinanti nell'aria. Durante le fasce orarie del blocco del traffico auto a Roma domani in occasione della domenica ecologica il comune fa sapere ai cittadini che sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico locale. La Polizia di Roma Capitale vigilerà al fine di garantire l'osservanza delle limitazioni da parte dei romani. Il prossimo blocco del traffico auto a Roma è previsto per domenica 26 febbraio e l'ultimo per domenica 26 marzo.

Clicca qui per leggere l'ordinanza del sindaco con tutte le esenzioni e le deroghe previste e i confini della Fascia Verde.

