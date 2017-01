Bus ungherese a fuoco / Schianto su A4, Verona: 16 morti carbonizzati, strage di ragazzi in gita (Ultime notizie oggi, 21 gennaio 2017)

BUS UNGHERESE A FUOCO SU A4, VERONA: 16 MORTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Un bus ungherese è andato a fuoco stanotte dopo essersi schiantato sull'A4 all'altezza dello svincolo di Verona Est in direzione Venezia: sono 16 i morti carbonizzati, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa. L'incidente stradale è avvenuto ieri sera verso le 23. Sul bus ungherese viaggiavano 55 persone, 39 delle quali sono rimaste ferite nello schianto e sono state portate nei vari ospedali di Verona. A bordo c'era anche un gruppo di ragazzi ungheresi fra i 14 e i 18 anni che secondo le prime informazioni stavano tornando da una gita scolastica in Francia. Il bus ungherese stava facendo ritorno a Budapest ed è andato a sbattere lateralmente contro un pilone del ponte prendendo fuoco. Nell'urto parte dei passeggeri sarebbe stata sbalzata fuori dal bus mentre altri sarebbero rimasti bloccati all'interno del mezzo che si è incendiato. I corpi delle 16 vittime sono in gran parte carbonizzati e per questo le operazioni di identificazione sono complesse. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente stradale. Restano aperte tutte le ipotesi sui motivi per i quali il bus ungherese si sia schiantato contro il pilone, anche quelle legate a un cedimento del mezzo o un malore del conducente.

© Riproduzione Riservata.