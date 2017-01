Charlie Hebdo / Terremoto Italia, polemiche su seconda vignetta di “satira”. Lontani i tempi di “Je Suis Charlie” (oggi, 21 gennaio 2017)

CHARLIE HEBDO, SECONDA VIGNETTA SUL TERREMOTO IN ITALIA: POLEMICA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Ancora una vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto in Italia e ancora polemiche. Dopo il sisma che ha colpito negli ultimi giorni il centro Italia e la tragedia della slavina che ha distrutto l'hotel Rogopiano in provincia di Pescara, il giornale satirico francese Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta che ha suscitato l'indignazione di tantissimi italiani. Nell'immagine è stata raffigura la morte che scende dalla montagna su degli sci impugnando due falci al posto delle bacchette. Nella didascalia della vignetta di Charlie Hebdo si legge: "Italia: è arrivata la neve" e la morte esclama "Non ce ne sarà abbastanza per tutti!". L'accostamento che il giornale francese ha voluto fare con quanto accaduto all'hotel Rigopiano è chiaro: la vignetta ha collezionato tantissime visualizzazioni e condivisioni ma ha ricevuto anche moltissimi commenti indignate con una scia di polemiche sui social network. In riposta a questa seconda vignetta di Charlie Hebdo il disegnatore Ghisberto, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato una contro-vignetta con un’immagine che fa il verso a quella che del settimanale francese. Si vede sempre la morte sugli sci, superata però a tutta velocità da un soccorritore alpino con il dito medio alzato e bandiera impugnata con orgoglio: l’obiettivo è arrivare per primo sul luogo del disastro per estrarre vive il maggior numero di persone possibile. Clicca qui per vedere la vignetta - Clicca qui per vedere la contro-vignetta.

CHARLIE HEBDO, LA PRIMA VIGNETTA SUL TERREMOTO IN ITALIA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Sembrano lontani i tempi in cui risuonava la frase “Je Suis Charlie”. Era stata coniata e ripresa anche nel nostro paese a inizio 2015 dopo che il settimanale satirico francese aveva subito un attacco terroristico. La frase “Je Suis Charlie” fu stata usata come messaggio di solidarietà e di difesa della libertà d’espressione, dopo gli attentati alla sede di Charlie Hebdo in cui 12 persone furono uccise da fanatici islamisti. Charlie Hebdo poi però è tornato a realizzare le proprie vignette. E nella sua satira non ha risparmiato l'Italia. Per il terremoto che ha colpito lo scorso agosto il centro Italia, con Amatrice città simbolo di distruzione e morte causate dal sisma, il giornale francese aveva deciso di pubblicare una vignetta intitolata "Terremoto all'italiana: penne al sugo, penne gratinate, lasagne": si vedevano sotto al testo un uomo e una donna sporchi di sangue e poi una pila di cadaveri, disegnati appunto a mo' di lasagne, sepolti sotto diversi strati di macerie. Moltissimi italiani si sentirono offesi dalla vignetta e il comune di Amatrice sporse querela nei confronti di Charlie Hebdo. All'epoca, l'ambasciata di Francia a Roma specificò che "il disegno di Charlie Hebdo non rappresenta in nulla la posizione della Francia".

