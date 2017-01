DON ANDREA CONTIN/ News, nuove confessioni dell'ex amante 49enne: obbligata ad assistere a rapporti con un trans (ultime notizie Oggi 21 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, TRA LE RIVELAZIONI DELLA 49ENNE ANCHE GLI INCONTRI CON TRANSESSUALI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - La vicenda a luci rosse che coinvolge Don Andrea Contin, ex prete dello scandalo allontanato dalla Curia, è destinata a non chiudersi con le rivelazioni shock finora emerse. Con il passare dei giorni, infatti, vengono alla luce gli ulteriori racconti resi dalla parrocchiana 49enne, ex amante del sacerdote di San Lazzaro a Padova e che contribuirebbero a dipingere un quadro di vergogna e peccato dai risvolti sempre più inquietanti. Dopo gli incontri a luci rosse in presenza di altri uomini e soprattutto di altri preti (tra i quali uno avrebbe già confermato il suo coinvolgimento), la 49enne e che avrebbe avuto un rapporto amoroso ed intimo con Don Andrea Contin, prima di rompere definitivamente con lui a causa della relazione divenuta sempre più violenta - non solo fisicamente ma anche psicologicamente - avrebbe rivelato altri retroscena sconvolgenti. Tra le perversioni del Don senza pudore, ora sarebbero spuntati anche gli incontri bollenti con transessuali. A renderlo noto è il quotidiano online Il Mattino di Padova, che avrebbe rivelato le dichiarazioni presenti nella denuncia dell'ex amante di Don Contin: "Siamo andati a Limena e ha voluto che io guardassi mentre aveva un rapporto con un transessuale". E' questa "l'alternativa" che il prete dello scandalo offrì alla sua donna preferita, dopo essersi opposta a prendere ancora parte ad incontri incentrati sul sesso di gruppo in canonica. I racconti resi ai Carabinieri da parte della donna, separata e madre, hanno riguardato l'intera lunga relazione avuta con Don Andrea Contin e si sarebbero soffermati su questa ultima rivelazione, ovvero su alcuni incontri che il religioso avrebbe avuto con un trans di Limena ed ai quali era obbligata ad assistere. I rapporti con transessuali, secondo le dichiarazioni della donna, sarebbero avvenuti in almeno due o tre occasioni. Tra le altre sconvolgenti rivelazioni delle ultime ore, anche quella secondo la quale l'ex prete potrebbe avere un figlio mai riconosciuto, di circa dieci anni. A tal fine gli inquirenti avrebbero eseguito alcuni accertamenti tramite l'anagrafe, alla ricerca di nuclei composti da donne sole con figli, ma non sarebbero emerse informazioni utili in tal senso, almeno nella zona esaminata. E' però probabile che, se realmente esiste un figlio, ci sia anche un padre convinto che sia suo. Intanto proseguono anche le indagini sui viaggi all'estero e sulle spese folli compiute dal sacerdote, partendo dalla doppia vita, quella virtuale, vissuta da Don Contin. Si cerca nel dettaglio il suo nickname usato nei siti specializzati in incontri a luci rosse. L'intento degli inquirenti è quello di capire se il prete era solito organizzare incontri in cambio di denaro, tale da giustificare le sue enormi disponibilità economiche. In tal caso, ciò proverebbe il reato di sfruttamento della prostituzione, per il quale è attualmente indagato insieme a quello di violenza sessuale.

© Riproduzione Riservata.