ESTRAZIONE / Del Lotto di oggi, 21 gennaio e Superenalotto: i numeri vincenti! (conc 9/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Siamo pronti per la grande estrazione del Lotto di questa sera? Carta e penna alla mano perché dovremo segnarci tutti i numeri vincenti, compresi quelli del 10eLotto e del SuperEnalotto. In attesa di scoprire se esulteremo fra le fila dei vincitori o concluderemo questo sabato sera con tristezza, andiamo a scoprire che cos'è successo alla classifica delle vincite regionali in seguito all'ultima estrazione, avvenuta lo scorso giovedì 19 gennaio 2017. A guidare la Top 5 l'onnipresente Lombardia, che conquista oltre 1,1 milioni di euro grazie a 33.467 vincite. Al secondo posto troviamo invece la Sicilia, con poco più di 14 mila vincite ed un incasso che sfiora i 700 mila euro. Il bottino vien superato tuttavia dalla Campania, al sesto posto della classifica ed a seguire dal Veneto, che troviamo invece al terzo posto con 12.81 tagliandi vincenti. Chiudono il Piemonte con oltre 12 mila vincite e 537.369 euro di ammontare finale, due dati che la mettono in forte competizione con il successivo Lazio. In questo caso le vincite sono inferiori di poco più di 100 unità, mentre l'incasso supera i 546 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 21 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la nona attesa puntata di fine settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciata. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il nono concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 9/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Solo nell’ultima estrazione di giovedì scorso abbiamo assistito ad una grande vincita di ben 53 euro solo ad Alassio (Savona), grazie ad una giocata Oro da 10 euro su 7 numeri di un'estrazione serale, è stato centrato un bottino da 53.191 euro, che si piazza su podio delle vincite del 2017, accanto a quella dello stesso importo centrata a Reggio Calabria il 3 gennaio. In cima alla classifica restano le due vincite da oltre 79mila euro di Conegliano (TV) e di San Giovanni Rotondo (FG). In totale, l'ultimo concorso del 10eLotto ha restituito ai giocatori oltre 21,6 milioni di euro; dall'inizio dell'anno, invece, sono stati vinti oltre 178,5 milioni di euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La nona grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 256 turni. Esce finalmente l’85 a Bari, fuori dopo 126 turni: al secondo posto ora troviamo ancora a Bari, il 21 fermo da 122 turni e il 55 nascosto da 116, mentre a Roma manca il 5 da ben 107 turni. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017): LOTTERIA DELLO SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 77.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte sistemiLotteria dello Scontrino. Dovrebbe mancare circa un mese e mezzo all’avvio ufficiale della ormai nota per i nostri lettori “lotteria dello scontrino”: Un'operazione, calcola la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, nella quale sono coinvolte circa 2,8 milioni di imprese per quasi 500 miliardi di controvalore. Il mercato dei giochi potrebbe favorire “un esito positivo al progetto - continua il testo - aiutando l'emersione di una parte di economia sommersa e, ma sarà da verificare, contribuendo a favorire la ripresa dei consumi”. I dettagli dell'iniziativa, come le modalità tecniche, l'entità e il numero dei premi saranno definiti dal decreto del ministero dell'Economia di concerto con lo Sviluppo economico, che contiene il regolamento della lotteria, atteso a fine febbraio, si legge nell’importante report su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 68 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 52 e 41 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 77 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Lo scorso appuntamento con i giochi Sisal Lotto e 10eLotto ha significato un'importante pioggia d'oro che ha investito l'Italia. Al pari della vincita più alta del SuperEnalotto, la provincia di Verona si rende protagonista del Lotto grazie ad una vincita realizzata a San Giovanni Lupatoto. Un fortunatissimo giocatore ha infatti indovinato cinque ambi su Milano, riuscendo a conquistare il premio da 250 mila euro. Piemonte in festa per Castelletto Sopra Ticino, dove è stata registrata una vincita da 24 mila euro grazie ad una quaterna su Torino. Sempre nelle vicinanze del capoluogo piemontese, a Grugliasco, un giocatore ha invece centrato un terno ed ha portato a casa il premio da 14.250 euro. Rimanendo in Piemonte, il 10eLotto ha invece premiato Moncalieri con un premio che supera i 10 mila euro. Si prosegue l'ondata di felicità nel territorio di Napoli, grazie ad un terno secco al Lotto realizzato su Tutte le Ruote del valore di 22.500 euro. Il 10eLotto premia invece un altro residente della città partenopea con più di 10 mila euro. Andando più a nord, in Lombardia, un giocatore di Castano Primo ha infatti indovinato 8 numeri, riuscendo a conquistare 21.276 euro in premio. In provincia di Como, ad Asso, un vincitore ha realizzato circa 16 mila euro grazie ad una quaterna con modalità frequente, mentre a Castelserpio (VA), un giocatore ha centrato un 6 Oro del valore di 10.638 euro. La vincita più alta dell'ultimo appuntamento con il 10eLotto finisce ad Alassio (Savona), dove un vincitore ha realizzato 7 numeri su 10 ed ha ottenuto 53.191 euro in premio. Quest'ultima inoltre è la vincita più alta di questo 2017, titolo finora mantenuto dalla vincita avvenuta lo scorso 3 gennaio a Reggio Calabria.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Il Lotto ed il 10eLotto ritornano a trovarci anche in questo sabato 21 gennaio 2017. L'estrazione di questa sera potrebbe arricchire le tasche di moltissimi giocatori. Come abbiamo visto dalle statistiche con tutti i premi, alcuni sono stati davvero molto alti. Perché quindi perdersi l'opportunità di diventare uno dei vincitori di oggi? I giocatori più dubbiosi farebbero meglio a raggiungere al più presto la ricevitoria, mentre la nostra Rubrica crea la combinazione che vi offriamo per oggi. Ovviamente grazie alla smorfia napoletana, che oggi dovrà risponderci riguardo ad una news religiosa. Per tantissimi anni un'anziana del Brasile ha pregato di fronte a quella che credeva la statuetta votiva di Sant'Antonio. Fino a che un gioco una delle nuore si è accorta che in realtà le sembianze del religioso erano quelle di un elfo del Signore degli Anelli, la celebre saga tratta dai libri di Tolkien. Confermato il misfatto, la famiglia della vecchietta ha cercato in ogni modo di chiarire l'evento, ma l'anziana ha capito la gaffe solo quando ha visto una vera statuetta del Santo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'anziana, 76, la statuetta, 55, il misfatto, 66, il santo, 6, e l'elfo, 35. Come Numero Oro scegliamo il Brasile, 85.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Il Jackpot del SuperEnalotto ha ormai raggiunto quota 77,9 milioni di euro, grazie a numerose assenze che lo rendono sempre più sfuggente. A tenere alta l'attenzione di tutti i giocatori e gli appassionati sono i premi secondari, spesso degni di nota e valore. Ce lo dimostra l'ultima estrazione del gioco Sisal, dove è riapparso dopo tanto tempo il 5+. Il premio, conquistato da due fortunelli, è del valore di 298.445,13 euro. Nulla di fatto invece per il 5+1 che continua a nascondersi, mentre il 4+ ha donato i suoi 43.040 euro a sette vincitori. Si prosegue ccon i 3.460 euro del 3+, destinati ai possessori dei 69 tagliandi vincenti. 392 sono stati invece i biglietti fortunati a registrare la vincita del 4, pari a 430,40 euro. Infine, il 3 ha premiato 14.763 giocatori con 34,60 euro a testa, mentre il 2 è salito fino a 6,64 euro, vincita centrata da 239.365 appassionati. Per le quote SuperStar, premi variabili, troviamo in testa ovviamente il 2+, che dona i suoi 100 euro a 1.402 vincitori, mentre 9.369 sono i biglietti vincenti che registrano i 10 euro collegati all'1+. Per ultimo, lo 0+: 25.426 giocatori hanno vinto 5 euro ciascuno.

