HOTEL RIGOPIANO/ Non basta il miracolo dell'albergo a salvare i fratelli Marinelli

VALANGA SULL'HOTEL RIGOPIANO - Sarebbe troppo bello, troppo facile iniziare raccontando delle persone trovate ancora in vita nelle rovine dell'albergo di Rigopiano, travolto e distrutto da una slavina staccatasi dal Gran Sasso.

No, ne parleremo in seguito, con letizia. Invece il pensiero inizialmente va a Mattia Marinelli, 23 anni, e a suo padre Mario, Mario Marinelli, 50 anni. Sono morti assiderati, sulle montagne del Teramano. Il corpo del padre era a poca distanza da quello del figlio, in una piccola scarpata piena di neve ghiacciata, oltre il ciglio della strada comunale, a circa due chilometri da Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto, da dove padre e figlio si erano allontanati per comprare del carburante, necessario per far funzionare il gruppo elettrogeno e far fronte ala mancanza di energia elettrica. Non sono riusciti a fare ritorno a casa. La loro macchina era stata ritrovata qualche ora prima lungo la strada, lasciata lì, forse perché in panne. Il freddo, come purtroppo avevamo previsto, comincia a segnare le sue vittime. In serata i carabinieri di Teramo e di Valle Castellana, intervenuti insieme alle squadre di soccorso a Rocca Santa Maria per portare aiuti a delle persone rimaste isolate hanno rinvenuto senza vita, in una stalla, Luigi Poeta, un uomo di 74 anni nella frazione di Faiete. La causa più probabile è l'avvelenamento da monossido di carbonio. Accanto al corpo dell'anziano, c'era anche quello del suo cane. Qualche metodo improvvisato nel tentativo di scaldarsi lo ha ucciso.

Manca la luce da cinque giorni in centinaia di frazioni ancora isolate dalla neve, irraggiungibili anche con i telefoni cellulari e con quelli fissi. Chi chiama Telecom e le compagnie di rete mobile si sente rispondere che si sta lavorando, ma di risultati non se ne vedono. Manca la luce, e la protesta della gente abruzzese monta contro le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione televisiva "Porta a Porta" da parte dei vertici Enel che hanno sminuito quello che è un dramma, che hanno parlato di utenze ancora disattivate e non di persone, di famiglie, di anziani e di malati che vengono nascosti sotto il termine di "utenza".

Il presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, ha voluto personalmente farsi accompagnare a bordo di una motoslitta, per raggiungere alcune frazioni di Isola del Gran Sasso, ancora isolate, in montagna. Accompagnato da sanitari del 118, per portare qualche fetta di pane, latte e biscotti, e carburante per i gruppi elettrogeni a quelle famiglie che adesso vivono letteralmente fuori dal mondo. Ha ricevuto in cambio sorrisi, abbracci, pianti, ha toccato con mano tanta disperazione.