HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA / Ultime notizie e novità, video: Procura di Pescara indaga su responsabilità (oggi 21 gennaio 2017)

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: PROCURA DI PESCARA INDAGA SU RESPONSABILITÀ - Il procuratore aggiunto di Pescara, Cristina Tedeschini, sta coordinando con il pm Andrea Papalia l'inchiesta sull'hotel Rigopiano travolto da una slavina: si indaga per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. La priorità è stabilire se esistono responsabilità umane e se le persone coinvolte dovevano essere lì quando è avvenuta la valanga, ma sono tante le domande a cui trovare una risposta: l'albergo doveva essere aperto? Poteva stare lì? Perché le persone non sono andate via? In generale, Tedeschini vuole anche sapere se quanto accaduto sia stato causato da «condotte umane riprovevoli, di tipo omissivo, imprudente o imperito». Andrà poi approfondito il tema relativo ai ritardi nei soccorsi: si tratta di un tema rilevante per il procuratore aggiunto di Pescara, che intende approfondirlo. «Il nostro dovere è fornire una ricostruzione che sia più accurata possibile: anche qualora non si arrivasse ad un processo penale, per il debito che abbiamo verso la collettività, il nostro dovere è quello di fornire risposte» ha spiegato Cristina Tedeschini, come riportato da Il Fatto Quotidiano. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI SOCCORSI (da Youreporter)

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: RICERCHE PER TUTTA LA NOTTE - Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di ricerca e soccorso all'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, travolto da una slavina: finora ieri state tratte in salvo 5 persone, tra cui 4 bambini, ma altre 5 persone in vita sono state individuate. Nonostante i pericoli di crollo, si sta lavorando per estrarre queste persone, la cui identità è stata rivelata e riportata da Il Fatto Quotidiano: si tratta di Vincenzo Forti, Francesca Bronzi, Giorgia Galassi, Stefano Feniello, Giampaolo Matrone. Su indicazione del prefetto Francesco Provolo, una funzionaria della Protezione Civile ha dato comunicazione ai familiari annunciandoli all'esterno dell'ospedale di Pescara. La Procura, invece, ha disposto l'autopsia delle due vittime della valanga, ma per effettuarle bisognerà aspettare il ritrovamento o meno di altri cadaveri, perché l'intenzione è di eseguirle il più possibile collettivamente. Non sono comunque mancati momenti di tensione ieri. Durante la conferenza stampa pomeridiana i parenti dei dispersi hanno urlato pretendendo informazioni sui loro congiunti: «Sono sotto otto metri di neve e sono 50 ore che aspettiamo. Vergogna».

